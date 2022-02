Publiquen un llibre de miscel·lània d'homenatge a Josep Massot i Muntaner, peça clau de la cultura catalana

Amb motiu del vuitantè aniversari del P. Josep Massot i Muntaner, dels cinquanta anys de la seva ordenació sacerdotal i dels cinquanta anys com a director de Publicacions de l'Abadia de Montserrat, una seixantena de persones, entre historiadors, literats, escriptors, filòlegs, religiosos i professors universitaris, han participat en la miscel·lània d'homenatge més completa i extensa que se li ha fet fins ara.

Impulsada per institucions com l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut d'Estudis Baleàrics, la Reial Acadèmia de Bones Lletres, la Universitat de les Illes Balears, la Xarxa Vives d'Universitats, les Publicacions de l'Abadia de Montserrat o la mateixa Abadia de Montserrat, la miscel·lània tracta totes les facetes de l'homenatjat: l'historiador, l'editor, el director de revistes, l'assessor cultural i el monjo de Montserrat.

Coordinada pel filòleg i historiador Jordi Manent i Tomàs, l'obra 'El monjo, l'historiador i l'editor. Homenatge a Josep Massot i Muntaner', inclosa dins la col·lecció Biblioteca Abat Oliba de Publicacions de l'Abadia, té 565 pàgines.

Entre els col·laboradors s'hi troben intel·lectuals rellevants de les terres de parla catalana com Joan Martí Castell, Vinyet Panyella, Lola Badia, Carles Duarte, David Ginard, Albert Balcells, Antoni Simon, Albert Hauf, Damià Pons, Vicent Simbor i Joan Veny, entre d'altres.

També hi participen persones de fora dels Països Catalans com l'historiador Paul Preston, el lingüista Philip D. Rasico i la professora de la Université Paris Sciences Lettres Dominique de Courcelles.

La miscel·lània aprofundeix sobre la tasca del Josep Massot historiador: de la Guerra Civil, d'historiador de la literatura, de la llengua, de l'Església i de la música. Igualment, s'hi destaquen totes les aportacions del P. Massot en el camp de la història, de la llengua, de la literatura i de la cultura en general, així com la traducció d'alguns dels seus llibres i articles sobre la Guerra Civil a l'estranger. A més, hi ha un apartat sobre els records personals i familiars.

Aquest és, per tant, un merescut homenatge a un home de consens i de prestigi, peça clau de la cultura, la historiografia i la intel·lectualitat a casa nostra, editor i director de revistes com 'Serra d'Or', 'Randa' i 'Studia Monastica'.

Com diu el coordinador de la miscel·lània, Jordi Manent, a la introducció, «no cal perspectiva històrica per adonar-nos de la important petja de Josep Massot i Muntaner com a estudiós de fets i personatges de la nostra llengua, literatura i història»; per tant, la seva obra, «que podríem qualificar d'historiador tot terreny, pot presumir, també, de molt de rigor i molta qualitat».

«Una cultura es mesura, també, per la quantitat d'obres publicades que la conreen, l'estudien, l'analitzen i la defensen, però sobretot per la qualitat i la solidesa dels seus textos, que la prestigien als ulls del món. És evident que tots dos aspectes els trobem en l'obra i la trajectòria de Josep Massot i Muntaner. Seguim-ne l'exemple», afirma Manent.

La miscel·lània es complementa amb una bibliografia completa i actualitzada sobre el P. Josep Massot, elaborada per Rafael Roca, una cronologia biogràfica i un plec de fotografies que recull la seva vida i trajectòria.