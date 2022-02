[VÍDEO] Una peça de Baltasar Samper per a celebrar el Dia de les Illes Balears 2022

Tretze membres de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears participen en la darrera campanya del Govern de les Illes Balears amb motiu de la celebració del Dia de les Illes Balears. El vídeo, que s’ha enregistrat a les quatre illes, mostra com els músics comencen tocant sols distintes notes aïllades que s’acaben unint en una sola melodia, que simula d’aquesta manera la importància de complementar-se com a societat cohesionada.

La peça elegida per a l’ocasió és una partitura original del compositor mallorquí Baltasar Samper (Suite Mallorca: 1 Rapsòdia), interpretada per l’Orquestra Simfònica, a càrrec de Pablo Mielgo.

El vídeo s’ha enregistrat a distintes localitzacions de les quatre illes, tant a escenaris naturals emblemàtics com a espais relacionats amb activitats econòmiques i culturals. Així, els enregistraments han tengut lloc a la platja de ses Illetes, a Formentera; al mirador des Vedrà, a Eivissa; al far de Favàritx, a Lithica o al Teatre de Maó, a Menorca, i a Mallorca, a espais com ses salines des Trenc o el Mercat de l’Olivar de Palma, entre d’altres.

Felipe Temes (violoncel), Gerard Beltran (fagot), Sílvia Insa (clarinet), Davide Burani (arpa), Joana Rugan (contrafagot), Jozef Szafranski (contrabaix), Estela Córcoles (flauta), Vicente Cascales (trombó), Susana Pacheco (triangle), Míriam Merino (trompa), Christine Schedukat (violí), Samuel Navarro (trompeta) i Armando Lorente (timbales) protagonitzen l’espot.

El vídeo s’emetrà a partir del divendres 25 de febrer a IB3, als canals de televisió privats de les Illes Balears i a les xarxes socials del Govern.

El programa de totes les activitats del Dia de les Illes Balears es pot consultar a diada.caib.es.