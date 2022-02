La Xarxa de Viles del Llibre arriba per primera vegada a Mallorca

La Xarxa de Viles del Llibre farà vuit festivals durant el 2022 i arribarà per primera vegada al Maresme (Barcelona) i les Balears, i preveu rebre prop de 34.000 visitants, han explicat els seus responsables Enric Bono i Sebastià Bennasar aquest dimarts.

En una roda de premsa, han detallat que els actes seran a L'Escala, de l'11 al 13 de març; Sitges, el 2 i 3 d'abril; Cabrils, del 13 al 15 de maig; Manacor, del 10 al 12 de juny; La Rambla de Barcelona de l'1 al 3 de juliol; Malgrat de Mar el 27 i 28 d'agost; Cervera el 25 de setembre i Piera el 8 i 9 d'octubre.

Els organitzadors manegen una previsió d'1.700.000 euros d'impacte econòmic directe i vendes editorials estimades de 130.000 euros, per part de les 60 editorials que s'espera que participin en el cicle, organitzat des de 2015 per Viladelllibre.cat amb ajuda de diferents administracions públiques.

Bono ha defensat que la xarxa és el «major circuit literari del país», més enllà de les fires del llibre, ja que neix amb la voluntat de crear una sèrie d'esdeveniments literaris descentralitzats a imatge de la xarxa europea dels 'Booktowns': es preveuen més de 250 propostes literàries com a taules, tallers i espectacles i uns 300 autors participants.

Les vuit poblacions catalanes d'aquesta edició igualen les que participen en la xarxa francesa dels 'villages du livre', han celebrat els impulsors, que estan treballant per a portar també en el futur algun acte al País Valencià, cultura convidada de l'esdeveniment de L'Escala de 2022 coincidint amb el Any Fuster.

Bono ha defensat que el cicle serveixi per a descobrir «territoris i espais dignes de ser recuperats», ja que no necessàriament s'usen els majors equipaments culturals sinó que s'opta pel carrer, portals d'edificis o tallers, i també es busca que sigui un aparador per a autors locals que puguin aprofitar l'estirada de públic dels més consolidats.

Trobades

Al seu torn, Bennasar ha subratllat l'aposta del cicle per la «bibliodiversidad», portant llibres i editorials independents a territoris en els quals no es troben habitualment, i ha destacat l'aposta per la poesia en igualtat de condicions amb altres gèneres.

També ha apuntat que el públic literari que visita fires sol consumir en els restaurants locals, comprar altres objectes en la població i és un model de turisme «molt respectuós, sostenible i desestacionalitzat».

L'escriptor també ha celebrat que s'hagi aconseguit aterrar a Mallorca: «És molt important per al futur i consolidació del projecte que es vagi estenent pels territoris de parla catalana».

Alguns dels comissaris territorials seran Juli Capilla, Jordi Barrachina, Francesc Ponsa, Toni Gomila o Assumpta Mercader.