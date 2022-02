Tot un luxe de celebració, la de Quart Creixent

Són les 20.00 hores del dissabte 19 de febrer, al Teatre municipal Xesc Forteza, a Palma, amb gairebé tots les butaques plenes d'assistents.

Tot està disposat per donar el sus a l'acte de clausura de la celebració del 40è aniversari de la Llibreria Quart Creixent.

El mestre de cerimònies és en Jaume Corbera, un dels seus fundadors, que amb la projecció d'imatges relata la història dels seus inicis, amb la voluntat de donar al llibre en català la normalitat que la llengua no tenia en la societat; de la seva inauguració, el 12 de febrer de 1982, amb l'apadrinament del poeta Joan Brossa, qui va presentar el llibre 'Viatge per la sextina', així com la trajectòria d'aquesta emblemàtica llibreria de Palma que, des de fa quaranta anys, fomenta la lectura, divulgació i venda dels llibres en català, començant amb els més petits de les cases perquè s'acostumin a llegir i a aprendre en la nostra pròpia llengua. Agraeix a totes les persones que ho varen fer possible, a les que ho fan ara, a na Miquela i na Marta, les quals porten la llibreria i atenen els clients, malgrat totes les adversitats actuals: la pandèmia, Amazon, les grans llibreries que han desembarcat a Palma, la manca de defensa del català per part de les administracions públiques...

Crida l'atenció que agraeixi la cessió del teatre municipal i anomeni al batle de Palma, quan aquest ni tan sols ha acudit a l'acte, cosa evident pels seients que han quedat buits a primera fila. El que ha estat molt ben rebut, ha estat l'agraïment fet a tots els assistents i als clients de la llibreria Quart Creixent i ha animat la gent a que es puguin celebrar quaranta anys més i tots els que venguin.

Moltes han estat les persones i entitats a les quals Jaume Corbera els ha dedicat unes paraules. En primer lloc els fundadors que ja no són entre nosaltres, com n'Antoni Artigues, na Maria Pons, així com la recent pèrdua de l'escriptora mallorquina, i molt estimada, Maria Antònia Oliver. També fa una especial menció a l'Obra Cultural Balear, que amb motiu del 25è d'aquesta llibreria li va concedir un dels premis del 31 de desembre del 2006: el Francesc de Borja Moll. Premi destinat a guardonar una entitat que s'hagi destacat a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional.

Després del parlament, molt ovacionat pel públic assistent, comença el concert. En Miquel Brunet surt a l'escenari i ho fa amb tot el grup d'artistes que conformen 'FERMENTS, El mapa sensitiu d'una illa'. Ells són: Biel Majoral, Sofia Domènech, Alexandra Palomo, Pep Lluís Garcia, Juan Antonio Xas, Josep Oliver i Wojtek Sobolewsky.

Tots els assistents han experimentat tot un espectacle magistral, màgic, impressionant, immillorable...

Una fusió de lectures dramatitzades de poemes, de música, de meravelloses veus, de ritme, de dansa, de llums, d'efectes..., fins i tot, recuperant mitjançant els mitjans gràfics, la presència del gran Toni Artigues amb un parell de les seves glorioses actuacions, a qui, en Miquel Brunet i la resta d'integrants han volgut fer aquest homenatge dins la celebració del 40è aniversari de la Llibreria Quart Creixent.

I, és clar, després de més d'una hora de donar-ho tot damunt l'escenari i de fer gaudir el públic amb un acte esglaiador, els assistents han respost amb un llarg i sonor aplaudiment, per a tots ells, pel magnífic espectacle oferit i pels quaranta anys de Quart Creixent!

1982 - 2022, són els 40 anys que du aquesta llibreria al servei de la cultura en català. La que ofereix al públic mallorquí tota la producció editorial catalana, i en totes les especialitats. A més de nombrosos actes culturals. És la seva manera de contribuir a la normalització lingüística catalana, una de les principals condicions de la qual és poder accedir a tota l’oferta bibliogràfica existent. Enhorabona per tot, Quart Creixent!

I també recordam a en Toni Artigues, amb un fragment seu, interpretant 'He pres la ruta del cel':