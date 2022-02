La vida del capellà Poquet al descobert en 'Les campanes no tocaren a mort' en el proper Dilluns de l'Obra

La vida del capellà Jeroni Alomar Poquet al descobert en 'Les campanes no tocaren a mort', d'Antoni Capellà, en el proper Dilluns de l'Obra, iniciativa de l'OCB de Manacor.

Presentaran l'acte el nebot del capellà, Miquel Alomar Poquet, Celestí Alomar i el periodista Antoni Tugores.

Jeroni Alomar Poquet era un capellà poc convencional que tenia conflictes amb el rector i els nous governants del seu poble, Llubí. Es traslladà a viure a Palma per a gestionar el seu alliberament. A Ciutat va remoure cel i terra i, segons sembla, degué trepitjar algun call.

Dins els cercles de poder corrien rumors, o es feien córrer de manera interessada, que Jeroni es dedicava a treure de l’illa gent que estava en perill. La policia li preparà un parany i hi va caure com un innocent.

Fou condemnat a mort i executat el mes de juny de 1937. Jeroni Alomar Poquet és l’únic sacerdot que va ser afusellat pels nacionals durant la Guerra Civil.

Han hagut de passar vuitanta anys per a poder anar resolent alguns dubtes sobre aquesta tràgica història: Va ser un advertiment al clero davant de les actituds insubmises d’alguns dels seus membres? Es dedicava realment a possibilitar la fuita de republicans de l’illa? Quin va ser el paper del batle i de l’església de Llubí durant els fets i l’actitud del bisbe Miralles i de la Nunciatura. El tràmit de l’indult: va arribar tard o no va arribar mai? I, sobretot, qui era aquell home que va merèixer tan gran càstig?

Aquest esdeveniment tendrà lloc el proper dilluns dia 21 de febrer a les 20 hores a la Sala La Fornal de Manacor.