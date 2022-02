[VÍDEO] 'Alcarràs', de Carla Simón, primera pel·lícula catalana que guanya l'Os d'Or de la Berlinale

La directora i guionista catalana Carla Simón ha guanyat l'Os d'Or de la Berlinale. 'Alcarràs' és el seu segon llargmetratge i la primera pel·lícula catalana que guanya el màxim guardó del Festival de cinema de Berlín.

L'obra retrata la pagesia catalana amb actors no professionals, els quals «han donat i han posat l'ànima» en la pel·lícula, ha declarat. En aquest sentit, Simón, ha volgut dedicar el premi a «les petites famílies d'agricultors que cultiven la terra cada dia perquè la fruita arribi als nostres plats»; per altra banda, la cineasta també ha tengut un record per a la seva família, una part de la qual també cultiva préssecs a Alcarràs i li ha servit d'inspiració per al film.

A 'Alcarràs', Simón fa un retrat del món agrícola en aquest poble de Lleida. La pel·lícula narra l'estiu d'una família dedicada a la recollida del préssec en aquesta població. És l'última collita, perquè el propietari de les terres que han conreat durant dècades les dedicarà a un negoci més lucratiu: les plaques d'energia solar. També s'hi pot veure alguna brega familiar i la ràbia de l'agricultor, que veu extingir-se la base de la seva existència.

El repartiment de la pel·lícula ha estat creat a partir d'un càsting de més d'un any, en el qual hi havia 9.000 candidats. La directora el va dur a terme durant les festes majors d'estiu a les comarques del Segrià, l'Urgell i el Pla d'Urgell, amb l'objectiu d'aconseguir autenticitat i credibilitat.