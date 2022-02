La cantant menorquina Anna Ferrer presenta 'Parenòstic' dins el cicle 'Trad d'autor' del Barnasants

Aquest dissabte, 19 de febrer, la cantant menorquina Anna Ferrer presentarà el seu darrer treball 'Parenòstic'. L'actuació emmarcada dins el cicle 'Trad d'autor' del Festival Barnasants, serà a les 19 h.

'Parenòstic' és la culminació temporal del procés personal i artístic de Ferrer, en tant que viu, crea i comparteix la integració dels oposats que per ella suposaven la creació i la tradició. Aquest treball assoleix l'equilibri d'entre la seva obra, 'Tel·lúria' i 'Krònia', cançons tradicionals menorquines, per una banda, i composicions pròpies, però amb arranjaments contemporanis, per l'altra.

Ara, la cantant ha resolt un combat creatiu intern, entenent que la creació i la tradició poden anar agafades de la mà; ja que, no pot deixar de cantar la tradició sense aportar-hi la seva creativitat.