El conseller Miquel Àngel Maria, nomenat president de l’Agència Menorca Talaiòtica

El vicepresident i conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Miquel Àngel Maria, ha estat nomenat president de la nova Agència Menorca Talaiòtica. La presidenta del Consell Insular, Susana Mora, ha delegat aquesta funció en el conseller de Cultura per tenir atribuïdes les competències en matèria de patrimoni històric.



El Ple del Consell Insular de Menorca va aprovar definitivament la constitució i els estatuts de l’Agència MT en la sessió extraordinaria del passat 31 de gener, una organització especialitzada dependent del Consell Insular que entrarà en funcionament durant aquest primer semestre de l’any.



D’altra banda, se celebren les darreres reunions de la Comissió Permanent i la Comissió Assesora de la candidatura de Menorca Talaiòtica. Amb la creació de l’Agència MT, les comissions actuals desapareixen, ja que s’ha derogat el reglament pel qual es van nomenar. Les properes reunions aniran lligades a la creació dels diferents consells que conformaran l’organigrama de l’Agència MT: Consell Social, Consell Científic i, finalment, Consell Rector.



Organigrama de l’Agència Menorca Talaiòtica

El Consell Rector serà l’òrgan encarregat d’establir les directrius d’organització interna i les línies d’actuació de l’entitat. El Consell Social ha de facilitar la integració i participació de totes les administracions públiques de l’illa i de les entitats públiques, privades i d’inicativa social més representatives en l’àmbit de gestió del patrimoni històric i cultural. La seva funció serà vehicular la participació social i ciutadana. El Consell Científic, conformat per institucions i persones de reconegut prestigi, s’encarregarà de programar i supervisar les activitats de l’agència en matèria d’estudi, recerca, formació i divulgació científica. A més, participarà en l’elaboració d’informes per a la UNESCO i oferirà assessorament en qüestions de la seva competència.



A banda, l’agència comptarà amb un Forum de Titulars I Gestors on s’aglutinaran totes les persones físiques i jurídiques implicades en la gestió quotidiana dels béns que formen part de la candidatura a patrimoni mundial. Aquest forum serà una entitat privada que actualment està en procés de creació, i formarà part del Consell Social, tot i que també ha de ser un instrument de relació directe entre propietaris/gestors i CIM.