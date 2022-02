La Lluna en Vers acull l'única actuació de Tanxugueiras a Mallorca

Torna La Lluna en Vers, per a omplir de veus i de cultura les nits d’estiu a Mallorca. Per a l’estiu de 2022 proposen concerts, espectacles i recitals que tendran lloc tots els dissabtes, del 17 de juny al 10 de setembre. I com sempre, amb la paraula com a fil conductor, en propostes de conjuguen la literatura i el patrimoni oral amb altres disciplines artístiques.

Per a començar a obrir boca, han llançat el que serà sense dubte un dels concerts més potents de l’estiu: les Tanxungueiras, en única actuació a Mallorca.

La (r)evolució del folk gallec vendran a contagiar-nos la seva energia, el seu rigor i la seva capacitat de dur sons i emocions ancestrals al TRAD del segle XXI, en contacte amb músiques urbanes i trap.

La seva actuació serà el dissabte 20 d’agost de 2022 a Consolació Sant Joan, i serà una nit d’autèntica foliada. Les acompanyaran altres propostes de folk, cançó i danses de Galícia.

Sabela Maneiro, Aida Tarrío i Olaia Maneiro són Tanxugueiras, tres cantareiras per a una nova dècada. Tan sols elles són capaces de reinterpretar els sons d'una tradició mil·lenària, fusionant-la amb ritmes urbans, més propers al trap o a l'electrònica. La seva energia, empoderament, contundència i virtuosisme vocal són els principals exponents del seu innovador estil, conegut com a TRAD.

El trio recull el llegat de les pandeireteiras, les dones que han treballat per mantenir viva la música tradicional galega, per revisionar-la i retornar-la de nou al món, en una explosió de modernitat, contant en un estil èpic i amb una força ancestral que els ha fet triomfar ja en escenaris de diversos països.

Els avalen èxits com ‘Midas’, ‘Figa’, ‘Averno’ (col·laboració amb Rayden) o ‘Terra’ (amb més de 3.000.000 d'audicions en menys d'un mes). Tot plegat formarà part del seu nou disc, que veurà la llum aquest 2022, i que presentaran en un potentíssim xou. En ell es mostrarà la nova sonoritat creada per la banda, i es farà possible aquest petit miracle de transportar la música d'arrel dels temps passats i els entorns regionals a la festa compartida arreu.

Després d’aquest anticip, la Fundació Mallorca Literària ha avisat que anirà anunciant altres propostes de La Lluna en Vers 2022, fins a oferir la programació completa.