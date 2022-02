AMIC-Ficcions aconsegueix una participació històrica amb 4.493 alumnes inscrits; 463 de les Balears

AMIC-Ficcions està de celebració. El concurs literari 'AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries' ha arribat al seu rècord de participació amb un total de 4.493 alumnes registrats de 284 centres educatius de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Aragó i Catalunya del Nord.

Concretament, a les Illes Balears participen un total de 463 alumnes inscrits de 32 centres educatius, augmentant la participació un 100% respecte a l’any passat. El Col·legi Mestral d’Eivissa és el centre més participatiu dels territoris amb 114 inscrits.

Eivissa és la illa del territori més participativa amb 204 joves de 5 instituts, augmentat la participació en un 292%; seguida de Mallorca amb 136 inscrits de 21 escoles i; per últim, Menorca amb 123 inscrits de 6 centres docents diferents.

Distribució de la resta de participants

De Catalunya participen a AMIC-Ficcions un total de 3.102 joves, un 45 % més que l’any passat. Si ho desglossem per demarcacions; Barcelona, continua sent la zona on més estudiants participen, arribant als 2.180; seguit de Girona amb 546; Lleida amb 208 i Tarragona amb 168.

Al País Valencià amb 793 estudiants inscrits ha augmentat un 50% la participació respecte a l’any anterior. Destaquen els 462 alumnes que s’han inscrit d’Alacant, 147 de Castelló i 184 de València.

També, s’han unit al concurs literari 110 alumnes d’Aragó: 77 estudiants d’Osca i 33 de Terol, consolidant la presència d’estudiants d’aquesta comunitat autònoma al concurs. Sobretot, cal destacar el gran increment en la participació d´estudiants de la Catalunya del Nord enguany, amb 25 alumnes inscrits en la 14a edició de dos instituts diferents.

Les inscripcions per participar en el certamen de creació literària es van activar el passat 4 d’octubre i s’han tancat el 7 de febrer amb més de 1.775 històries publicades. A través de la pàgina web www.ficcions.cat qualsevol usuari pot llegir els capítols que van publicant els joves participants.

El funcionament

El concurs 'AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries' està enfocat a alumnes de 14 a 18 anys que cursin 2n cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa, creada per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), busca impulsar la creació literària i el treball en equip dels estudiants. Així com fomentar l’escriptura i la literatura en català.

Prenent cinc inicis de novel·la: La memòria de l’arbre de Tina Vallès, Els desperfectes d’Irene Pujadas, Com llàgrimes en la pluja de Jordi Sierra i Fabra, Asfíxia de Chuck Palahniuk i La filla del rei d'Hongria (autor anònim); els participants han d’escriure un relat dividit en tres capítols i penjar-los a través del web del concurs seguint el calendari d’entrega. Els alumnes podran participar tant individualment com en grup de fins a tres persones.

Jurat, premis i gran final

Un jurat format per persones vinculades al món de la literatura i l’educació serà l’encarregat d’escollir els guanyadors i els finalistes. Es valorarà la qualitat literària dels textos, la coherència argumental i l’originalitat de les històries. La segona quinzena del mes d’abril es publicaran els noms dels finalistes, i durant el mes de maig es farà l’entrega de premis i diplomes en diversos actes arreu dels territoris de parla catalana.

Els premis de l’edició d’enguany són: iPhone, PlayStation, iPad, Smartphone i auriculars sense fils. També es premiaran als professors més motivadors dels diferents territoris que més alumnes hagin presentat al concurs i, entre els quals, més relats hagin arribat a la final. Entre els premis al professorat per províncies sortirà el Premi al Professor més motivador de cada territori, el qual estarà guardonat amb una estada per a dues persones de dos dies amb sopar o esmorzar inclòs.

Anteriors edicions

En la darrera edició van participar-hi més de 2.970 estudiants de segon cicle d’ESO, Batxillerat i CFGM de Catalunya, Illes Balears i País Valencià, Andorra, Aragó i Catalunya del Nord, provinents de 223 centres educatius diferents.

Organitza AMIC, compromís amb l’educació

L’AMIC, Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, representa a més de quatre-centes setanta publicacions en paper i digitals fortament arrelades arreu del nostre àmbit territorial, que conjuntament arriben a una tirada en premsa escrita en paper d’1.200.000 exemplars, mentre que en digital superen els 14.000.000 d’usuaris únics mensuals.

L’Associació vol donar continuïtat i potenciar aquesta iniciativa a la xarxa que compta amb un gran èxit de participació dels joves i que té la voluntat de promoure la creació literària, perquè forma part del seu compromís amb l’educació, la joventut i la creació.