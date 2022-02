'Drink and Draw Mallorca', una iniciativa per a desenvolupar la creativitat a través del dibuix a l'Espai Suscultura

'Drink and Draw Mallorca' és una sessió de dibuix emergent, en un ambient de festa informal, «en què podràs deixar enrere les preocupacions i tornaràs a casa amb molts esbossos creats per tu», així explica la iniciativa els organitzadors. De la mà de Robert Campillo, il·lustrador de la marca Melicotó, es farà divendres a partir de les 20 hores a l'Espai Suscultura (carrer Miquel Capllonc, 33, Palma).

Aquesta activitat que s'està posant molt de moda a certs ambients creatius d'Europa i també arriba a Palma, té l'objectiu d'anar a un espai cultural amb els estris personals per a desenvolupar la creativitat a través del dibuix i compartir idees amb altres persones fent una beguda o sopant.

No hi ha regles, excepte dibuixar; ni límits, només una tempesta d'energia creativa. Recorda dur llapis (retoladors, llapis, aquarel·la, etc.), papers i goma. Cal confirmar assistència al WhatsApp 657185112.