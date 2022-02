El Museu Marítim incorpora part d'una col·lecció de models d'embarcacions elaborats pel mestre d'aixa Guillem Amengual

El Museu Marítim de Mallorca ha incorporat aquest dimarts part d'una col·lecció de models d'embarcacions tradicionals elaborats pel mestre d'aixa Guillem Amengual. Es tracta de deu embarcacions de petites dimensions que tenen un gran valor tècnic i patrimonial i s'exposaran a les seus del museu a Palma i Sóller per mostrar algunes de les embarcacions tradicionals.

La vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha agraït «la generositat d'Antònia Amengual, que forma part de les persones que estimen el Museu Marítim i que amb les seves contribucions ens ajuden a fer que sigui una realitat». Així, Busquets ha destacat que les maquetes, de devers un metre d'eslora, «són una forma d'acostar la feina dels mestres d'aixa al públic del museu i també la diversitat del nostre patrimoni marítim». De les deu peces que s'han donat al Museu Marítim, cinc s'exhibiran a la seu de Ses Voltes i les altres cinc a Sóller, ha explicat Busquets.

D'altra, la filla del mestre d'aixa i propietària actual dels models, Antònia Amengual, ha mostrat gran satisfacció perquè els vaixells fets per son pare formen part del fons del Museu Marítim i tothom els pugui gaudir. «A ell li agradaria», ha afegit, i ha contat que el gruix dels models els va fer una vegada jubilat de la feina de pescador i fins més o manco un any abans de morir. Segons ha narrat, son pare es feia les barques per a sortir a pescar professionalment perquè la seva vertadera vocació era la de mestre d'aixa.