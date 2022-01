El festival Mobofest anuncia quatre noves confirmacions

El festival Mobofest, que se celebrarà el 29 i 30 de juliol a Lloret de Vistalegre, ha anunciat aquest dilluns quatre noves confirmacions:

Ginestà, guanyadors del premi Enderrock a millor Disc de Canço d’Autor l’any 2020, és un dels grans noms de l’escena musical catalana. El grup liderat pels germans Júlia i Pau Serrasolsas presentaran per primera vegada davant el públic mallorquí el seu nou disc 'Suposo que l’amor és això' que es publica el proper divendres 4 de febrer, del qual l’avançament 'l’Eva i la Jana' va tenir una molt bona acollida.

Go Cactus és una de les bandes més rellevants i consolidada del panorama musical illenc, amb un bagatge de vuit discs. La seva proposta estil·lística, un rock surfer sense complexes, els ha duit a fer gires als Estats Units. A l’escenari del Mobofest presentaran les cançons del disc que publicaran el proper 1r d’abril 'We have wasted the chance but we are fine'.

Aina Tramullas, amb el seu delicat pop acústic, és una de les noves veus musicals de Mallorca. El seu ¡EP A Contrallum (Live Version)¡ deixà molt bones sensacions al públic illenc. El seu primer disc de llarga durada veurà la llum al 2022.

Clara Ingold, l’artista multidisciplinar trepitjarà l’escenari del Mobofest donant a conèixer una nova faceta creativa de la palmesana. Tot i encara no haver publicat res, les seves lletres divertides i enginyoses no deixen a ningú indiferent.

Cal recordar que les entrades per al festival complet continuen a la venta per 39 euros.