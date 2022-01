Presentació de 'Llengua i república. El manifest Koiné argumentat' a Palma i Manacor

Els dies 3 i 4 de febrer es presentarà el llibre 'Llengua i república. El manifest Koiné argumentat', de Nexus Edicions, a Palma i Manacor, respectivament. Aquest conforma un treball de quatre anys del grup d'estudi Koiné amb l'objectiu de respondre els arguments i prejudicis que detractaren el 'Manifest Koiné', promogut per l'associació Llengua i República, publicat l'any 2016.

El primer dia, l'acte organitzat per la llibreria Quart Creixent serà a la biblioteca de Cort, a Palma, a les 19 h. Hi participaran l'escriptor, exconseller d'educació i cultura i catedràtic de Literatura Catalana a la Universitat de les Illes Balears (UIB), Damià Pons, el membre del Grup Koiné, expresident i director de La Bressola, Joan Pere Le Bihan i Rullan, i la secretària de Llengua i República i membre de Koiné i de l'Assemblea de Representants del Consell per la República, Àngels Folch.

L'endemà, dia 4, es repetirà la presentació a La Fornal, Manacor, a la mateixa hora. Aquesta vegada, l'acte organitzat amb la col·laboració de la delegació de l'Obra Cultural Balear al municipi i de Món de llibres, serà presentat per Jordi Caldentey en nom de l'OCB. A més a més, els ponents seran els mateixos, excepte Damià Pons.