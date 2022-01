Joan-Lluís Lluís guanya el premi Òmnium amb un veredicte unànime

L'escriptor nord-català Joan-Lluís Lluís guanya la cinquena edició del premi Òmnium de novel·la en català, per ‘Junil a les terres dels bàrbars’. Les altres dues finalistes eren ‘Terres mortes’, de Núria Bendicho, i ‘El primer emperador i la reina Lluna’, de Jordi Cussà.

‘Junil a les terres dels bàrbars’ s'ha imposat a les altres dues finalistes aconseguint, per primera vegada, un veredicte unànime. El jurat n'ha destacat la «tensió narrativa» que aconsegueix portar el lector a la reflexió sobre «poesia, versemblança i conceptes com mite, memòria o ficció».

La novel·la recorre des de l'inici de l'era cristiana de la mà d'una heroïna cridada Junil i abduïda per Ovidi i el seu «Art d'estimar». Aquesta jove és menyspreada pel seu pare, per al qual treballa com a serventa encolant papirs a la seva llibreria; però l'única cosa que desitja i li interessa és aprendre a llegir. Això ho acabarà fent d'amagat, gràcies a Tresdits, l'esclau copista principal del negoci, amb qui s'acabarà escapant.

El premi és el més ben dotat per a obra publicada en català, amb 20.000 euros directes per al guardonat i 5.000 més destinats a promoció. En aquesta edició, el jurat ha estat format per Anna Casassas, Oriol Izquierdo, Neus Real, Marta Segarra i Xavier Pla.