L’historiador Antoni Janer parlarà de l’origen dels llinatges catalans en el proper Dilluns de l’Obra

El proper Dilluns de l'Obra de l'OCB de Manacor anirà a càrrec de l'historiador Antoni Janer i Torrens i tractarà sobre l'origen dels llinatges catalans.

Antoni Janer és professor de llatí i grec, periodista i conferenciant, especialista en el món clàssic i les etimologies. Col·labora a IB3Ràdio, Sàpiens, Ara Balears i molts d’altres mitjans. «Evitant desgranar per enèsima vegada el vast currículum del nostre, jove per altra banda, conferenciant, el podríem definir com un dels màxims divulgadors en llengua catalana de l’actualitat», han remarcat des de l'OCB.

Janer, a més, és molt actiu a xarxes socials com Facebook i Twitter, on hi comparteix els coneixements que exposa també sovint a la seva imprescindible web Batecs Clàssics.

La conferència serà el proper dilluns 24 de gener a les 20 hores a la sala La Fornal de Manacor. L’entrada és de franc i no és necessària la inscripció prèvia.