Clara Fiol i Joan Vallbona presenten ‘Petiteses’ al CAT

Després d’uns mesos d’espera, la cantant Clara Fiol i el guitarrista Joan Vallbona han presentat aquest diumenge el seu darrer projecte, ‘Petiteses’, al Centre Artesà Tradicionàrius. Aquest concert estava programat el novembre del 2021, dins el Circuit Folc 2021, però finalment va ser ajornat.

La proposta, ara dins el Festival Tradicionàrius 35, ha començat «arran d’escenari», com el mateix programa indica. Després d’unes cançons suaus i delicades, la cantant ha explicat que tot el concert seria així, amb l’objectiu de «baixar les revolucions»; més endavant, ha repetit que el repertori era una «invitació a la calma».

Durant el concert, han oferit un recull de diferents cançons, tant del senzill d’ambdós artistes, ‘Silueta’, com alguna tonada i cant popular de Mallorca, com són ‘Vou-verivou’, ‘Verderol’ i ‘Jota de morir’; aquestes darreres també adaptades al ritme del concert, com a «homenatge a la tradició mallorquina, però sense ser tradicionals», ha explicat Fiol.

Una vegada més, el tàndem Fiol-Vallbona ha demostrat ser un dels més sòlids del panorama. Un duet que, només amb una guitarra i un raig de veu, han aconseguit crear una atmosfera de serenor que sols ha estat tallada pels aplaudiments del públic.