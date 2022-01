El festival de novel·la negra catalana Tiana Negra arriba a la desena edició

El Tiana Negra està d’aniversari. El festival de novel·la negra catalana arriba a la desena edició amb un certamen molt especial que tendrà lloc els propers 21 i 22 de gener de 2022.

El festival ha preparat un Tiana Negra diferent amb un canvi d’imatge total, una nova web i una gran festa de celebració per al divendres al vespre per on hi passaran les persones de referència del festival durant aquests 10 anys. A més el programa d’enguany està encapçalat per alguns dels noms més importants del gènere negre, com Rosa Ribas, Andreu Martín, Xiulo Ricardo Trigo o Tura Soler, entre d’altres. El festival tornarà al seu format presencial i al lloc original, la Sala Albèniz del Casal de Tiana. Es mantendrà, però, la retransmissió online a través de Youtube. El Tiana Negra arriba a la desena edició convertit en un dels festivals literaris més importants de Catalunya i un referent del gènere.

Ja han passat 10 anys d’aquella primera edició del Tiana Negra en què va començar un festival convertit any rere any en un mirall de la literatura negra catalana. En aquest temps han passat pel Tiana Negra prop de 10.000 persones, uns 200 autors i autores i s’han fet unes 300 activitats en total. Durant aquests 10 anys el festival ha tengut moments i activitats molt importants, com la creació del Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana en la segona edició, l’any 2014; diversos escenaris com la Sala d’Exposicions del Casal de Tiana, la Sala Albèniz del Casal i Can Riera; un canvi de direcció el 2019 quan Anna Maria Villalonga va agafar el relleu a Sebastià Bennasar; i moments complexos com la celebració del certamen el 2020 en streaming a causa de la pandèmia. Durant aquest temps el Tiana Negra ha mantengut la mateixa empenta i il·lusió per promocionar la literatura negra en català i fer-li el lloc que es mereix.

Per a celebrar aquesta efemèride tan important, el Tiana Negra ha preparat una edició molt especial que tendrà lloc els dies 21 i 22 de gener a la Sala Albèniz del Casal de Tiana. Per a commemorar els 10 anys, el Tiana Negra canvia d’imatge i de logotips. A més, aviat s’inaugurarà la nova plana web molt més interactiva i actualitzada. No podria haver-hi celebració sense la presència de totes les persones que han estat imprescindibles al llarg de tot aquest temps de certamen. I a més, a la inauguració el divendres 21 de gener celebraran una activitat amb cares molt conegudes, entre les quals Sebastià Bennasar, Ester Pujol (la batlessa de les primeres edicions), la MH Presidenta del Parlament, Laura Borràs, i alguns autors que han repetit…. A més enguany ha confirmat l’assistència al festival la Consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

El Tiana Negra recupera la presencialitat i la seva ubicació clàssica, la Sala Albèniz del Casal de Tiana. No deixarà de banda, però, el format online després de la gran repercussió del festival de l’edició anterior amb un gran èxit de visualitzacions a YouTube. Un format que ha vingut per a quedar-se al Tiana Negra.

I per a l’ocasió el festival ha preparat un programa a l’alçada de l’efemèride amb noms importantíssims de la literatura negra catalana actual com Rosa Ribas, Andreu Martín, Tura Soler, Xiulo Ricardo Trigo, Silvia Mayans, Jordi Colonques, Ludmilla Lacueva, Biel Cussó, Joan Miquel Capell, Albert Plans, Rafael Vallbona i Salvador Balcells entre d’altres.

El festival repeteix algunes de les seves activitats estrella, com la cadira d’orelles, les taules de novetats acompanyades de la música del saxo de Pau Sanchís, les xerrades de true crime amb periodistes especialitzats en successos o el concurs de relats negres amb col·laboració amb la Biblioteca Municipal de Tiana. Però estrena també activitats noves com el Gran Trivial de Tiana i una dramatització de contes negres a càrrec de Inés MacPherson.

Torna doncs el Tiana Negra, que celebra la seva desena edició com el festival pioner en català i que ha experimentat un creixement progressiu, contribuïnt sens dubte a l’auge del gènere en llengua catalana dels últims temps. Un festival que, malgrat la situació sanitària que encara estam vivint, intentarà convertir un any més i per desena vegada el municipi de Tiana en la capital de la novel·la negra catalana durant dos dies.