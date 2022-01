Jordi Cuixart no continuarà com a president d'Òmmium Cultural: «Ningú és imprescindible»

Jordi Cuixart deixarà la presidència d'Òmmium Cultural. Ha anunciat que no es presentarà a la reelecció i que amb ell també ho deixa el vicepresident, Marcel Mauri.

El relleu l'agafarà el filòsof Xavier Antich, si així ho aproven els socis. Cuixart ho ha explicat en una entrevista a RAC1. «Toquen nous lideratges i ningú és imprescindible», s'ha justificat.

«No passa res en una entitat amb 61 anys d'història, és la mar de normal, i passarem el relleu si els socis ho volen a Xavier Antich, que és una persona de la casa i que coneix molt bé Òmnium.»

Cuixart ha afegit que «després de dos mandats ja està bé», i que «ens hi hem deixat la pell».

El ja president d'Òmnium també ha allunyat la possibilitat de fer el pas a la política partidista. «Tot i que la respect i admir tots els companys que en fan i de fet tot és política. Però segur que no», ha afegit.

Cuixart demana relleus

L'encara president d'Òmnium ha enviat un missatge a la classe política actual per demanar més relleus: «la societat és capaç de generar nous lideratges. Hem de deixar espai perquè puguin aflorar. De fet, és el millor servei que podem fer al país».

«Ningú és imprescindible ni important», ha afegit Cuixart, que alhora ha subratllat que no s'ha de «renunciar» a «referents tan importants» com els de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Anna Gabriel, Toni Comín o Marta Rovira.

Nascut a Santa Perpètua de Mogoda el 1975, Jordi Cuixart es va fer càrrec de l'entitat en substitució de Quim Torra, el desembre del 2015, i ha passat una part de la seva etapa com a president des de la presó, complint condemna per l'1-O.

En aquest període, tres anys i vuit mesos, era Marcel Mauri qui assumia el lideratge del dia a dia de l'entitat. Cuixart ha destacat que Mauri «de fet, ja va fer de president d'Òmnium, i ho va fer molt bé». Ara tots dos han decidit «passar el testimoni, i fer-ho junts».

En aquest sentit, Mauri ha reiterat que el seu rol no era el de tenir més protagonisme, i que per això ara no vol optar a la presidència: «Vaig deixar clar que jo era de l'equip del Jordi, i que quan ell plegués jo l'acompanyaria. Soc fidel a la meva paraula», ha conclòs.

L'Assemblea General Ordinària d'Òmnium per formalitzar aquest relleu quedarà convocada formalment aquest divendres mateix i es farà el 26 de febrer. Xavier Antich (la Seu d'Urgell, 1962) és filòsof, escriptor i professor de la Universitat de Girona, i president de la Fundació Tàpies.