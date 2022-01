Les associacions de veïns de Canamunt i Sa Calatrava fan una crida a garantir la continuïtat del Teatre Sans «greument amenaçada»

Les associacions de veïns de Canamunt i Sa Calatrava han fet pública la seva petició dirigida al Consell de Mallorca, a l’Ajuntament de Palma i al Govern perquè es comprometin de manera ferma i lleial «per garantir la continuïtat del Teatre Sans, greument amenaçada i en estat d’emergència», desprès de la retirada de la subvenció que atorgava la institució insular mallorquina.

Les associacions expliquen «la presència viva d’aquest referent cultural resulta indispensable per al batec del cor de la ciutat antiga» i afegeixen «amb els seus 40 anys d’història, el Teatre Sans forma part del paisatge humà i patrimonial dels nostres barris i resulta un alè de frescor artística per al nostre veïnat, que en paral·lel, sofreix alguns dels desavantatges de l’empremta turística sobre Palma».

«En aquest sentit, ens permetem argumentar una incongruència tragicòmica (per usar termes escènics): costa comprendre que, als nostres barris, la desaparició d’un teatre popular sigui tan fàcil de produir-se davant el desinterès institucional i que, gran paradoxa, la lluita veïnal per reduir l’excés de terrasses de bars molestes es topi amb un embolic de dificultats normatives que, a la pràctica, atorga als abusos sobre l’espai públic una mena d’especial protecció» diuen els veïns que afegeixen: «Tanta protecció pel negoci voraç i tan poca per la cultura... Un referent cultural pot tancar, una terrassa il·legal no. Aquesta aberració es pot produir si algú no hi posa remei».

També ofereixen algunes dades: «La situació del Teatre Sans és un exemple meridià de la fragilitat de la cultura i de la manca de reconeixement de la tasca practicada. Tenim davant quatre dècades de dedicació teatral en tot el seu ventall: 3.000 funcions, gairebé 500 espectacles de companyies, centenars de gires nacionals i internacionals. A més, han configurat una escola d’arts escèniques per la quan han passat més de 8.000 alumnes... En definitiva, parlem d’espai d’exhibició, formació, centre de creació, investigació i foment de la cultura indispensable a ca nostra. Si finalment hagués de tancar les portes, Mallorca registraria un colossal fracàs col·lectiu, una taca impossible de netejar que ens implicaria a tots però la història deixaria en no massa bon lloc a aquells que, podent-ho evitar, ho varen permetre».

Les associacions de veïns de Canamunt i Sa Calatrava compten amb el suport de la Federació d'Associacions de Veïns, l'Obra Cultural Balear i Palma XXI.