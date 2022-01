Toni Cruanyes guanya el premi Josep Pla

L'editorial Destino ha fet el lliurament dels seus premis, que aquest any han estat per a dos periodistes: Toni Cruanyes ha guanyat el Josep Pla, dotat amb 6.000 euros, amb 'La vall de la llum' i Inés Martín Rodrigo ha guanyat el Nadal amb 'Las formas del querer'.

Cruanyes s'ha imposat entre una quarantena d'originals amb l'obra 'La vall de la llum'. Es tracta d'un exercici de memòria, on a partir de la vida del seu padrí fa un repàs de la història de la seva família i del país, amb el paisatge de Canet de Mar, el seu poble, de fons.

Segons ha dit el periodista, és un homenatge a tota una generació, que de jove va sobreviure a una guerra i ara han patit la pandèmia més que ningú.

Cruanyes entra a la narrativa de memòries amb 'La vall de la llum', un repte que veu com «un vot de confiança per assenyalar un camí que encara té molt per explorar».

Abans havia publicat assajos de política internacional i política catalana com 'Un dels nostres', 'Un antídot contra l'extrema dreta', que va ser premi Joan Fuster d'Assaig 2012, 'De Tony Blair a Zapatero. Una autòpsia de l'esquerra europea' i 'El llarg adeu de Pinochet'.

Premi Nadal

La periodista Inés Martín Rodrigo és la guanyadora del Premi Nadal, un dels premis literaris amb més tradició, amb la novel·la 'Las formas del querer', on explica la història de la Noray, una noia que recorre la memòria familiar per sortir de la crisi emocional que pateix.

L'autora ha dit que «creu en el poder terapèutic de la literatura ara més que mai» i que va decidir escriure aquest llibre «per buscar una mica d'alleujament i de llum en els temps tan foscos que ens toca viure».

Martín Rodrigo, que treballa a la secció de cultura del diari ABC, havia publicat abans la novel·la 'Azules son las horas'. El Nadal està dotat amb 18.000 euros.