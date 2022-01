Brusca presenta una exposició d'obres de Miquel Brunet inspirades en els molins

Brusca brewpub presenta a Manacor —des del 5 de gener fins a finals de febrer— una exposició d'obres de Miquel Brunet inspirada en la temàtica dels molins.

La mostra s'articula a partir del quadre datat el 1955 que representa el mateix molí on actualment s'ubica el bar/restaurant i la fàbrica de cervesa artesana Brusca brewpub al carrer Ponent, 18 de Manacor. Està integrada per vuit peces realitzades entre mitjans dels anys cinquanta i finals dels vuitanta, realitzades a partir de les diverses tècniques que l'artista va utilitzar al llarg de la seva vida, com l'oli, l'acrílic, el llapis, l'aquarel·la o el bolígraf.

Nascut a Manacor el 1919, Miquel Brunet està considerat com un dels creadors més significatius de la plàstica contemporània mallorquina. El dibuix va ser la seva gran vocació des de la infantesa. De formació autodidacta, va realitzar la seva primera mostra individual el 1951. En aquells anys desenvolupa un tipus de pintura molt contra corrent de l'estil academicista que imposava la moda. A la seva pintura va tractar diversos gèneres, com el paisatge, la figura o la natura morta. En els seus darrers anys va desenvolupar una intensa producció escultòrica.

Manacor va ser un motiu d'inspiració reiterat en moltes de les seves obres. Va retratar el passeig de Na Camel·la —on havia nascut— moltes vegades, així com altres escenaris locals, com la plaça de sa Mora, l'estació del tren o l'església dels Dolors. La temàtica dels molins es troba present al llarg de tota la seva trajectòria. El 1984 va guanyar el Premi Ciutat de Palma de pintura amb l'obra Molí, que representa el molí d'en Xema que diàriament podia veure des del seu estudi ubicat al costat de l'hipòdrom de Manacor.

El 1990 es va presentar una exposició retrospectiva a la Llotja. El 2002 l'Ajuntament de Palma li va organitzar una exhaustiva mostra antològica al Casal Solleric, on es van poder admirar les obres més significatives de les seves successives etapes.

El 2003 l'Ajuntament de Manacor li va rendir un homenatge merescut organitzant l'exposició titulada 'Brunet. Retrospectiva. Temes de Manacor', que va reunir a la Torre dels Enagistes moltes de les seves obres inèdites inspirades a Manacor, i l'any 2018 el va proclamar Fill il·lustre.

El 2003 el Govern li va concedir el premi Ramon Llull a les Arts Plàstiques.