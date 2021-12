Maria del Mar Bonet i Borja Penalba actuen diumenge al Teatre Principal d'Inca

Maria del Mar Bonet i Borja Penalba oferiran diumenge, a les 20.00 hores, un concert extraordinari de Nadal al Teatre Principal d'Inca.

Interpretaran cançons com 'El noi de la mare', fragment del Cant de la Sibil·la, 'Sant Josep s'aixeca a s'auba', 'El cant dels ocells' i alguna cançó de bressol, entre d’altres.

A més, amb la participació del percussionista Antonio Sánchez, Bonet i Penalba oferiran temes del llibre-disc 'Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba, en directe' (Blau Produccions), fruit de set anys de col·laboració.

Es tracta d'un disc gravat en directe durant set concerts al setembre i l'octubre de l'any passat.