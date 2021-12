Núria Bendicho, Jordi Cussà i Joan-Lluís Lluís seleccionats al premi Òmnium a la millor novel·la de l'any

Òmnium ha fet públics els preseleccionats al cinquè premi a la millor novel·la de l'any, d'entre nou obres publicades entre el novembre del 2020 i l'octubre del 2021. Els noms dels autors seleccionats són el de Núria Bendicho, per 'Terres mortes', Jordi Cussà, per 'El primer emperador i la reina Lluna', i Joan-Lluís Lluís, per 'Junil a les terres dels bàrbars'.

«Enfortir la cultura és una de les millors respostes als qui volen fracturar la societat mentre segueixen reprimint les llibertats i els drets humans», ha declarat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El guardó dota econòmicament l'obra publicada: 20.000 euros directes per a l'autor i 5.000 més per a promoció.

El jurat s'ha referit a les diferents obres com una «magnífica primera novel·la que, en diàleg amb la mateixa tradició, redescobreix el món rural més negre amb una gran força estilística», per 'Terres mortes'; «d'intenses aventures i amb una temàtica actual relacionada amb les qüestions sobre el poder», la de Cussà; o «un llibre sobre llibres que és alhora una novel·la d'aventures, un viatge iniciàtic i una faula històrica que juga amb els lectors per enaltir el poder d'explicar històries», sobre l'obra de Joan-Lluís Lluís.