L'ICIB augmenta el pressupost destinat al sector audiovisual per afavorir la diversitat cinematogràfica de les Balears

L'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) destinarà ajudes al foment de les produccions i coproduccions audiovisuals que afavoreixin la diversitat cinematogràfica de les Balears, que fomentin el teixit industrial del sector audiovisual i que tenguin una clara vocació de difusió a fora del territori. La convocatòria compta amb 800.000 €.

La condició principal que han de complir els projectes és que siguin llargmetratges cinematogràfics de ficció i animació, llargmetratges cinematogràfics documentals i unitats documentals per a televisió, curtmetratges de ficció, animació i documentals o minisèries de ficció, animació i documentals i sèries web. La convocatòria completa per a la producció i coproducció d'obres audiovisuals es pot consultar a la pàgina web de la CAIB.

Inicialment, aquesta convocatòria disposava d'un import de 600.000 € i, per tant, així com l'any 2020. Però, finalment, hi ha hagut un augment per tal de contribuir en el desenvolupament de les indústries culturals i creatives del sector audiovisual.