Josep de Luis anuncia que no repetirà com a President de l’OCB

«Vagi de bestreta que, com molts de vosaltres sabreu, aquest és el meu darrer discurs com a President de l’Obra Cultural Balear. S’engega, com marquen els Estatuts de l’Entitat, un procés electoral en el que no repetiré com a candidat», va dir Josep de Luis durant el seu discurs amb motiu de la Nit de la Cultura.

Josep de Luis va accedir a la presidència de l'OCB el primer de març de 2018 hi haurà cobert el cicle d'una legislatura completa, ja que les eleccions per elegir la nova Junta Directiva de l'Entitat, s'han de fer durant el primer trimestre de 2022.

Josep de Luis va citar algunes de les fites destacades durant el present mandat: «la campanya 'Comença amb un bon dia', que hem sostingut al llarg del temps; s’ha col·laborat impulsant la campanya 'La Justícia també en català'; la posada en marxa de CinemaCat; hem convocat les grans mobilitzacions contra la Sentència als líders socials del Principat de Catalunya; mobilitzacions pels Drets Lingüístics i posada en marxa d’iniciatives en la seva defensa; reobertura de Can Alcover al públic; canvi de tendència i creixement en número de socis; reforçament i creixement de la xarxa territorial; suport a les quatre edicions convocades dels Premis Enderrock de la música balear i la campanya 'La Cultura imprescindible'».

També es va referir a dos dels grans projectes de l'OCB: la reforma dels locals veïnats de Can Alcover i la cessió a l’OCB de la casa de Maria Antònia Oliver Cabrer perquè sigui «un lloc de trobada, descans i inspiració d’escriptors».

El públic assistent a la Nit de la Cultura va acomiadar les paraules de de Luis amb una llarga i unànime ovació.