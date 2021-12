La Institució Moll arranca l’Any del Diccionari 2022 amb una placa commemorativa al port de Palma

La Institució Francesc de Borja Moll, depositària del llegat del Diccionari català-valencià-balear, arranca la celebració dels 60 anys de la culminació de la gran obra d’Antoni Maria Alcover i Francesc de B. Moll, el 2022, amb la instal·lació de una placa al port de Palma, en col·laboració amb l’Autoritat Portuària, el pròxim 15 de desembre, al mirador públic de l’edifici Marina Moll Vell, al carrer del Moll, 6. Com el tòtem que es va inaugurar el 27 de novembre al port de Barcelona, aquesta placa de Palma recordarà el centenari de la Gran Eixida, l'expedició lingüística de tot dos que va recórrer de cap a cap els territoris de parla catalana, al llarg de més de cinc mesos de 1921, per a recollir paraules i expressions per al Diccionari, també conegut com a Diccionari Alcover-Moll.

La Institució Moll convida tots els municipis i entitats dels territoris dels Països Catalans -que Alcover i després Moll varen recórrer de punta a punta, en successives expedicions lingüístiques- a celebrar, amb activitats, homenatges i la instal·lació de plaques, dedicació de carrers o equipaments i d’altres elements commemoratius, la culminació, el 1962, de la que és una obra monumental sense equivalent en cap altra de les llengües romàniques. Els deu volums del Diccionari inclouen no tan sols les definicions sinó també les seves variants geogràfiques, la seva transcripció fonètica, l'etimologia, refranys i frases populars i com aquestes han estat utilitzades en centenars d'obres de la literatura al llarg dels segles.

Actualment, només 17 municipis de les Illes Balears i tres de Catalunya compten amb vies públiques dedicades a Antoni Maria Alcover; 13 de l’arxipèlag i quatre del Principat, a Francesc de Borja Moll, i una localitat catalana amb un carrer amb el nom de tot dos. La Institució Moll es planteja com a objectiu per al 2022 que cap localitat de l’àmbit lingüístic català, que visitaren personalment en la seva pràctica totalitat, quedi sense qualque recordatori perdurable de la seva obra gegantina.

El seixantè aniversari del Diccionari, el 2022, coincideix amb l'inici de la nova digitalització i marcatge de l’Alcover-Moll, dirigida per Maria Pilar Perea, vicepresidenta de la Institució Moll, amb la col·laboració en marxa dels departaments de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya. Aquesta nova versió, amb les tècniques més actuals, posarà a l’abast de l’usuari tot el potencial de consulta de les 157.963 entrades que conté el Diccionari.

L’acte del dia 15, a les 11 del matí, comptarà amb la presència dels presidents de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears, Francesc Antich, i de la Institució Moll, Carles Duarte, i del secretari d’aquesta, Antoni Mir. Així com de Bel Busquets, vicepresidenta i consellera de cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca; Beatriu Defior, directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears; Llorenç Carrió, regidor d’Educació i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma: Cristina Duran, gerent de la Institució Pública Antoni Maria Alcover de Manacor; i Damià Pons, delegat de l’Institut d’Estudis Catalans.