Bartomeu Mestre, Pau Vadell i Joan Valls presentaran la reedició de dos llibres de Pere Oliver Domenge en el proper Dilluns de l’Obra

El proper dilluns, 13 de desembre, a les 20.00 h, l'Obra Cultural Balear de Manacor acollirà a la sala La Fornal la presentació de les reedicions dels llibres ‘La catalanitat de les Mallorques’ i ‘Joanot Colom. Instador del poble’ de Pere Oliver Domenge.

L’acte serà presentat per Joan Valls de Padrines, Bartomeu Mestre ‘Balutxo’ i Pau Vadell.

Pere Oliver Domenge va ser una figura clau de la política republicana. Per a fer només una pinzellada al seu paper com a batle de Felanitx, en els seus 3 anys i 10 mesos de mandat va dur a terme una acció municipal majestuosa: l'Escola Graduada amb laboratori de química, escoles al Port, Son Prohens, Son Calderó, Son Mesquida i Es Carritxó, fonts públiques, clavegueram, escorxador, parc municipal, dispensari sanitari amb sala per operacions quirúrgiques, enllumenat dels carrers, millores urbanístiques com les sortides cap a Manacor i el Port, telèfon i línia elèctrica a s'Horta, Cas Concos i el Port, sembrada de tamarells enrevoltant el litoral, vestuaris i excusats als arenals, el mercat municipal...

L'atenció a la salut i a la cultura s'acompanyà amb accions socials: orientà l'Orfeó Aulí a obtenir recursos per a l'Hospici, suprimí l'impost de matances als pobres, però obligà que el pagassin els clergues i la Guàrdia Civil, creà dues beques per a estudiar fora de Mallorca, subvencions per anar a colònies infantils, brindà acolliment i tutoria a nins orfes, proveí dida als recents nats que havien perdut sa mare en el part, patrocinà operacions del metge Ferrando a persones sense recursos... Pere Oliver, advers a l'almoina, volia justícia.