La Sagrada Família de Barcelona inaugura la torre de la Mare de Déu amb una estrella de vidre de dotze puntes que la corona

El temple de la Sagrada Família de Barcelona ha viscut aquest dimecres un moment de màxima esplendor amb la inauguració de la torre de la Mare de Déu. S'ha encès l'estrella de vidre de dotze puntes que la corona.

En la cerimònia litúrgica d'aquest dimecres al vespre, l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha beneït la torre de la Mare de Déu i, seguidament, s'ha il·luminat.

Primer s'ha encès la torre de la Mare de Déu, posteriorment l'estel i, finalment, s'ha il·luminat tot el temple, que fins aquell moment havia estat a les fosques.

Missatge del Papa Francesc

El cap de l'Església catòlica, el Papa Francesc ha intervingut en la cerimònia d'encesa amb un missatge de vídeo i ha desitjat que l'estrella afavoreixi gestos quotidians d'amor, fraternitat i atenció cap als més desafavorits.

El Papa ha lamentat que, sovint, les societats fan que molta gent visqui en situacions de pobresa i exclusió: «Vull fer arribar la meva salutació d'una manera especial als més pobres d'aquesta gran ciutat, als malalts, als afectats per la pandèmia de la covid.-19, als ancians, als joves que, per diferents situacions, veuen compromès el seu futur; a les persones que estan vivint moments de prova... Estimats amics, per a tots vostès brilla avui l'estrella de la torre de Maria.»

L'última peça de la torre de la Mare de Déu, l'estel, està col·locat des de la setmana passada a la part superior de la torre, de manera que l'alçada assoleix els 138 metres.

L'estel, fabricat per un vidrier de Mataró, reflectirà els rajos de sol durant el dia i s'encendrà a la nit en dies assenyalats.

D'un diàmetre de 7,5 metres i un pes de 5,5 tones, l'estel està construït amb vidre texturitzat, amb una estructura d'acer inoxidable a les arestes.

La Sagrada Família compta amb 18 torres i la dedicada a la Mare de Déu serà la segona més alta, només superada per la de Jesucrist, que estarà rematada per una creu i arribarà als 172 metres d'alçada.