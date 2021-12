L'Escola Municipal de Mallorquí obsequia els bars i restaurants del municipi amb un calendari de paraules que van caient en desús

L’Escola Municipal de Mallorquí de l’Ajuntament de Manacor ha elaborat un calendari del 2022 de Paraules en desús amb l’objectiu de difondre la llengua catalana i la seva gran riquesa lèxica. El calendari de paraules de l’Escola de Mallorquí inclou «paraules ben nostres, mots que van caient en desús i que les noves generacions no coneixen, paraules a les quals, entre tots, els hem de donar vida», han explicat. Adesiara, acopar-li, escometre, culejar, deixondir, parer, donar creu, bàmbol...són algunes de les paraules incloses.

El projecte dona continuïtat a la campanya duita a terme al 2020, quan es va confeccionar un calendari del 2021 amb les paraules alvocat, colflori, fraula, arengada, xítxero, alfabeguera, síndria, nectarina, codonyat, cacauet, xampinyó, confitura i que es distribuïren entre els bars i cafeteries del municipi.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és, a més de de difondre la llengua catalana i la seva gran riquesa lèxica, fomentar d’una manera lúdica el coneixement i l’ús del català i en concret de les formes pròpies de les Illes Balears, i sensibilitzar la societat de la gran riquesa de formes que presenta la nostra llengua.

L’Escola Municipal de Mallorquí ha dissenyat i imprès 500 calendaris de paret de mida DIN A3, impresos a quatre tintes, amb 13 pàgines, 12 de les quals tenen les paraules amb les seves etimologies. Els calendaris s’han començat a distribuir pels bars, cafeteries i restaurants del municipi.

La directora de l’Escola Municipal de Mallorquí, Margalida Rosselló, i el delegat de Política Lingüística, Sebastià Llodrà, han obsequiat la propietària del bar Gallo amb el primer dels calendaris de 2022. «Esperam que us agradi i que us descobreixi la força i la vida de les paraules», ha dit Rosselló. «Es tracta de fomentar d’una manera diferent el coneixement i l’ús del català, i de recordar-nos paraules que hem sentit a dir sempre i que potser ja no feim servir tant», ha afegit Llodrà.

L’Escola Municipal de Mallorquí té la finalitat de fomentar i ensenyar la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la cultura autòctona. En aquest sentit, l’Escola ofereix un ventall ampli de cursos de català, d’història de Mallorca, de ball, d’instruments tradicionals, cicles de conferències, ballades populars i actes culturals en general.