[VÍDEO] CABOT presenta el nou single, 'S'Arquitecte'

CABOT ha llançat el videoclip del nou single, 'S'Arquitecte', que és l'avançament del nou disc 'Ofici'. Aquest sortirà a la llum a inicis del 2022.

La nova cançó «conserva l’essència del rock de la banda amb nous sons electrònics», i la lletra està basada en una història real del cantant, Josep Cabot, segons ha explicat ell; aquest va viure en primera persona com és l'ofici d'un arquitecte i com es desenvolupa per a fer realitat la casa dels seus somnis gràcies al seu paper.

El single ha estat enregistrat als estudis Ca's Batle i produït per Toni Pastor. L'encarregat del videoclip ha estat Marc Hierro.