La Simfònica celebra el centenari del naixement d'Astor Piazzolla en el Trui Teatre

L'Orquesta Simfònica de les Illes Balears celebrarà aquest dijous el centenari del naixement d'Astor Piazzolla en el tercer concert del cicle Trui Teatre, a les 20.00 hores.

El concert començarà amb 'Oblivion', que dou la banda sonora de la película 'Enrico IV' de Marco Bellochino i va estar nominada als Grammy Awards.

Leticia Moreno, violinista solista del concert, interpretarà a les 'Cuatro Estaciones Porteñas', un conjunt de quatre composicions de 'tango'. La violinista ha treballat junt amb aclamats directors com Zubin Mehta, Esta-Pekka Salonen, Paavo Jarvi o Vladimir Ashkenazy, entre d'altres.

Per acabar el concert, una de les obres més rellevants del compositor per orquesta, 'Buenos Aires', un retrat sonor de la ciutat, un temps històric i el 'tango' com a principal cant.