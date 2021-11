Barcelona recorda Alcover i Moll amb un homenatge permanent al seu Port

Aquest dissabte s'ha inaugurat al Port de Barcelona, a iniciativa de la Institució Francesc de Borja Moll, el tòtem que commemorarà, de manera permanent, la 'Gran Eixida', expedició lingüística d'Antoni Maria Alcover i el mateix Moll el 1921, que s'inicià a la capital catalana i va recorre 52 localitats de 41 comarques catalanes, valencianes i aragoneses, amb l'objectiu de recollir paraules i expressions per al 'Diccionari català-valencià-balear'; llegat excepcional de la llengua catalana del qual és dipositària la Institució Moll, i que és objecte d'una nova digitalització i promoció amb ocasió de l'imminent 60 aniversari de la seva finalització (2022), amb el suport dels departaments de Política Lingüística dels governs de les Illes Balears i de Catalunya.

La inauguració ha comptat amb la intervenció de Carles Duarte, president de la Institució Francesc de Borja Moll, qui ha subratllat que «som un país petit, però hi neixen gegants, com Llull, com Moll, com Alcover», i que el tòtem representa «un testimoni de continuïtat», seguit del secretari de la mateixa entitat, Antoni Mir. El president en funcions de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, Ramon Sistac, ha desvetllat que una llarga conversa amb Moll «em va decidir a dedicar-me a la dialectologia».

També hi han intervingut Maria Pilar Perea, vicepresidenta de la Institució Moll, directora de la nova digitalització del Diccionari; Francesc Moll, net del filòleg, en representació de la seva família; Beatriu Defior, directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears; i Xavier Vila, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Per últim, el president del Port de Barcelona, Damià Calvet, ha traçat una analogia entre el mateix Port, que per mantenir la seva competitivitat ha de renovar-se constantment, i el Diccionari, que per garantir la seva continuïtat ha d'apostar per adaptar-se a les tecnologies actuals.

El tòtem commemoratiu ha quedat instal·lat al Port Vell de Barcelona, davant l'edifici Portal de la Pau, amb la següent inscripció, en català, castellà i anglès: «La Gran Eixida Filològica (1921-2021). L'any 1921 partia des d'aquest Port Vell de Barcelona i provinent de Mallorca una expedició lingüística que recorreria durant sis mesos Catalunya i les terres valencianes amb la voluntat de culminar els treballs preparatoris del 'Diccionari català-valencià-balear', d'Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, una obra fonamental de retrobament entre pobles units per la llengua que els agermana, que els arrela en la història i els projecta al futur».