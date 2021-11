L’Obra Cultural Balear anuncia els Premis 31 de Desembre 2021

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha anunciat aquest divendres els guardonats amb els Premis 31D 2021. Com cada any, els premis es lliuraran en el marc de la Nit de la Cultura que enguany arriba a la seva XXXV edició. La gala de premis se celebrarà el dissabte 11 de desembre a les 19 hores a l’Auditori de Manacor.

Els guardons de l'OCB reconeixen l'acció cívica i són un estímul per a les iniciatives amb «sentit de país». El 1987, just quan l'Obra Cultural Balear complia el primer quart de segle d'existència, es varen instaturar els Premis 31 de Desembre, de caràcter anual. Aleshores no existien ni els premis i medalles que atorga el Govern, ni els que organitzen els consells. L'OCB, una vegada més, va marcar el camí i va fer possible allò que considerava necessari.

Els Premis 31 de Desembre són uns guardons d'acció cívica nascuts amb voluntat d'esdevenir un reconeixement, però també un estímul a les iniciatives individuals o col·lectives que tenguessin «sentit de país». A banda de cobrir una necessitat col·lectiva important, tenen una altra funció també ben insubstituïble: potenciar l'autoestima dels mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers, a través de popularitzar i donar a conéixer les bones accions individuals i col·lectives que es produeixen a les Illes Balears. Donar a conèixer tot allò bo que tenim en l'àmbit de l'actuació cívica.

Premi Francesc de Borja Moll

Ajuntar-se ens fa més forts i ells ho han tengut clar. Les quatre entitats (Amics de la Terra, GEN-GOB, Institut d’Estudis Eivissencs i Prou! Pitiüses en acció), juntament amb la xarxa de socis que fan possible aquest projecte, decidiren unir-se per a combatre un greuge mediambiental i endèmic: salvar les sargantanes. Des de fa anys, aquesta espècie tan característica de les Pitiüses es veu fortament amenaçada arran de la introducció de serps a les Illes. Per això, i perquè volem que les Pitiüses tornin a ser només terra de sargantanes i no de serps, el premi Francesc de Borja Moll és per a SOS Sargantanes.

Premi Miquel dels Sants Oliver

Per la magnífica aportació que significa la seva investigació sobre la peripècia dels Norats, la història de dos santamariers antifeixistes que, després de l'aixecament militar de 1936, s'amagaren a les muntanyes de Coanegra i després s'exiliarien a Alger per a mantenir-se fidels a les seves idees i els seus valors. Per tots aquests mèrits es lliura el Premi Miquel dels Sants Oliver a l'obra Els Norats de Mateu Morro.

Premi Josep Maria Llompart

Per la tasca de lluitador infatigable a favor de la llengua catalana en tots els vessants de la vida: com a home d'Església, com a investigador, com a dinamitzador cultural. Per la seva fidelitat com a soci de l'Obra Cultural Balear de primera hora. Pel seu compromís insubornable amb la llengua, la cultura i el país. Per tots aquests mèrits es lliura el Premi Josep Maria Llompart a Rafel Horrach i Llabrés.

Premi Emili Darder

Es tracta d’un dels teatres més emblemàtics de Palma, gestionat per la companyia Estudi Zero. Durant quasi 40 anys i des del cor de la ciutat, han donat vida a aquest espai on, a més de produir i programar teatre, han permès, a través de la seva Aula d’Arts Escèniques, que milers i milers de joves i nins hagin pogut desenvolupar les seves habilitats dramàtiques. Malauradament, ara la seva existència està en perill. Perquè no ens podem permetre el tancament d’aquesta sala i per agraïr la vostra tasca imprescindible per la nostra cultura, el Premi Emili Darder és per al Teatre Sans.

Premi Bartomeu Oliver

Per la seva tasca, duita a terme des de la seva professió, de recuperació de la llengua catalana en un àmbit, com el dret, que s’ha caracteritzat històricament per la ressistència a la normalitat de la llengua pròpia. En reconeixement d’un compromís discret, alhora que ferm i decidit, en favor de la normalitat de la llengua catalana en l’àmbit notarial es lliura el Premi Bartomeu Oliver a la notària Maria Josep Cànaves Bertos.

Premi Bartomeu Rosselló-Pòrcel

Per la seva tasca determinant en la recerca i la divulgació d'un dels episodis més importants de la història de Mallorca com és la Germania Mallorquina, en la commemoració del seu cinquè centenari, realitzant incomptables conferències arreu del territori i intervencions en els mitjans de comunicació més diversos, tot culminat amb el llibre La Germania Mallorquina, Un estat de la qüestió, una obra rigorosa alhora que divulgativa que dona a conèixer els principals esdeveniments de la revolta i renova el discurs dels historiadors més clàssics. Per tots aquests mèrits es lliura el Premi Bartomeu Rosselló-Pòrcel a Maria Margalida Perelló.

Premi Gabriel Alomar

El premi Gabriel Alomar és per a una editorial fundada el 1994, Lleonard Muntaner Editor que durant aquests més de 25 anys ha proposat als lectors un catàleg ampli i variat de prop de 1.000 títols i 50 col·leccions que serveixen per a donar a conèixer algunes de les veus més joves de la literatura catalana al costat d’altres de més consagrades. Lleonard Muntaner Editor manté col·leccions de Teatre, Història Assaig, poesia i narrativa i edita les obres completes d’Alexandre Jaume, de Miquel Costa i Llobera i de Miquel dels Sants Oliver. L'editorial, des de la seva base a la barriada ciutadana de Son Coc, ha conquerit el mercat editorial dels territoris de parla catalana amb les seves edicions acurades i les traduccions d'autors de primera línia internacional.

Premi Aina Moll i Marquès

Nou anys de militància i difusió de la cultura de les Illes Balears al Principat. Nascut d’una plataforma ciutadana que esdevení una associació sense ànim de lucre, treballa de forma altruista programant concerts, exposicions, projeccions, teatre, presentacions de llibres, ballades i un llarg etcètera d’activitats que fan valdre la nostra cultura, tot ajudant a situar el nostre petit país al mapa. Per tot això, el Premi Aina Moll i Marquès és per a l’Espai Mallorca.