Cort comprarà l'escultura de Joanot Colom per 50.000 euros

L'Ajuntament de Palma comprarà per 50.000 euros l'escultura de Joanot Colom, líder de la Germania i Fill Il·lustre de Palma, encarregada l'any 1998 a l'escultor Jaume Mir i que fa més de vint anys que s'exhibeix a la plaça de Son Gotleu.

Després que els hereus sol·licitessin a Cort que els tornés el monument, el regidor de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, ha assegurat que el Consistori «té la voluntat de solucionar aquest tema devuit anys després».

Noguera ha recordat que la institució assumeix l'error des del 2003 i vol procedir a la compra coincidint amb el 500 aniversari de les Germanies, que se celebra enguany. Per aquest motiu, el responsable de MÉS ha informat que «ja s'està preparant l'expedient i el batle, José Hila, i jo ens reunirem amb la família tan prest com sigui possible per tractar el tema i procedir a la compra si volen». Ha assegurat que el valor de l'obra és de 50.000 euros, segons la taxació realitzada pel mateix Ajuntament. D'aquesta manera, el regidor ecosobiranista vol evitar que la ciutat perdi l'única estàtua del que fou el líder de la revolta.