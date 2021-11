Indústria, mitjans, creadors i institucions debaten a Can Alcover sobre el present i el futur del sector musical als Països Catalans

En el marc dels Premis Enderrock de la Música Balear 2021, la revista organitza a Can Alcover, Palma, per quart any consecutiu, un cicle de taules rodones amb professionals, institucions i creadors de la indústria musical de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià sobre el sector musical, amb el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics i de l’Obra Cultural Balear.

La trobada, amb la participació d’una vintena de representants d’institucions culturals, festivals i artistes abordarà el repte de ‘Com afrontar l’escena musical de la post-crisi’. Les sessions abordaran la creació i reactivació de xarxes i circuits, el futur dels festivals: nova realitat i nous models i la nova escena illenca. Les sessions tendran lloc aquest dimecres, 24 de novembre, entre les 16 i les 20 hores, i seran de caràcter presencial.





1) TAULA RODONA (16.15 – 17.15 h)

Creació i reactivació de xarxes i circuits culturals.



L’impacte i les conseqüències de la pandèmia són un llast per un sector que ja venia tocat molt abans de l’inici de la crisi sanitària. Per sortir de l’estat de xoc es precisa la creació urgent i reactivació de xarxes i circuits culturals per tal que el sector es pugui recuperar. Quines són les eines i les propostes institucionals per a teixir una comunicació i programació entre territoris? Com es poden crear nous models de col·laboració públicoprivada perquè els criteris siguin unitaris i es pugui treballar col·lectivament en una mateixa direcció? Què hem après d’aquest període i com haurien d’actuar les institucions culturals en el futur?



Ponents:

Mateu Malondra - Director de l’Institut d’Estudis Baleàrics

Miquel Àngel Contreras - Coordinador general de Cultura de l'Ajuntament de Palma

Àrmand Llàcer - Gerent Fira Trovam de Castelló

Xavier Cester - Director àrea de música de l'Institut Català de les Empreses Culturals

Modera:

Tomeu Martí (OCB)

2) TAULA RODONA (17.30 – 18.30 h)

El futur dels festivals: adaptació a la nova realitat i nous models



Els festivals de petit, mitjà i gran format han hagut d’esprémer totes les possibilitats, recursos i experiència acumulada per adaptar-se, o si més no, subsistir en un escenari descoratjador de dos darrers anys de pandèmia. La necessitat ha vingut acompanyada de noves propostes imaginatives i alternatives des de l’àmbit privat per donar continuïtat a una escena que desborda talent. De quina forma s’han adaptat els festivals a la nova realitat? Els nous models es conservaran en un futur sense restriccions sanitàries? Com ha canviat la idea de festival després d’aquest període? Com seran els festivals del futur, quins són els aprenentatges?



Ponents:

Àngel Pujol — Director artístic de Canet Rock Mallorca i Barraques de Sitges

Josep Sampol — Coordinador del cicle de concerts Es Claustre de Maó

Toni Jaume — Director del MoboFest de Lloret de Vistalegre

Xavi Pasqual — Director dels festivals Strenes de Girona i Acústica de Figueres

Marçal Girbau — Codirector del festival de cançó d’autor BarnaSants



Modera:

Joan Trias – IB3 Ràdio



3) TAULA RODONA (18.45 – 19.45 h)

La nova escena illenca: de la digitalització a la música als escenaris



En els darrers quatre anys s’ha doblat la xifra de produccions discogràfiques sorgides a les Balears, i el 2020 han augmentat un 60% les edicions enregistrades en català, especialment d’artistes emergents. Més de la meitat d’aquestes propostes s’han publicat en digital i moltes col·laboracions entre artistes han esdevingut a partir de la relació a través les xarxes socials. De quina manera es pot crear un projecte musical de zero sense gairebé haver trepitjat un escenari? Quins són els avantatges i desavantatges de vertebrar un nou projecte? Quines són les necessitats dels artistes en aquest període de recuperació dels concerts? Com cal teixir les complicitats entre artistes? Quins són els desafiaments del ‘boom’ de la nova escena balear?



Ponents:

Pere Amer (Reïna)

Pau Franch (O-Erra)

Maria Hein

Mar Grimalt

Antoni Mulet (Amulet)

Joan Vila (Mon Joan Tiquat)



Modera: