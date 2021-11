El grup Dan Peralbo guanya el Sona9 2021

El quartet de Torelló Dan Peralbo ha guanyat el concurs Sona9 2021 en la final en directe celebrada aquest dimecres 17 de novembre a la sala Salamandra de L'Hospitalet de Llobregat. Aquest guardó els suposarà l'enregistrament d'un EP i d'un videoclip, material musical, una minigira de cinc concerts en festivals musicals com l’Acústica de Figueres, el Mercat de Música Viva de Vic, La Mercè de Barcelona, les Festes de Santa Tecla de Tarragona i el Capsa Music Festival de Tarragona, i una campanya de publicitat i promoció a iCat, TV3 i Enderrock, entre d'altres premis.

El premi Joventut-Cases de la Música, que obté el segon classificat del Sona9, ha estat atorgat a la banda de Barcelona Microhomes. El premi consisteix en l'enregistrament a Bucbonera Studios i edició digital d'un senzill amb dues cançons, la gravació d’un videoclip, l'accés directe al programa Incubadora Musical gestionat per les Cases de la Müsica, una minigira de concerts promocionals i una campanya de promoció als mitjans organitzadors del Sona9. Finalment, el Premi Èxit, que s'atorga al tercer classificat, ha estat per a la barcelonina Crisbru, i comporta material musical per valor de 1.500€ i i una campanya de promoció als mitjans organitzadors del Sona9.

El premi per Votació Popular Verkami, atorgat al grup amb més vots del públic durant la fase preliminar del Sona9, se l'ha endut la formació de L'Hospitalet de Llobregat La Fera, i consta de 1.000 euros en material musical i un descompte de la plataforma de micromecenatge Verkami d'un 100% en els seus serveis.

El quartet de punk-rock terrassenc Les Buch, guanyadores de del Premi Joventut del Sona9 2020, han tancat la final amb un concert on ha presentat les cançons del seu EP Monstres (autoeditat, 2021).