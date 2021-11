La XXXV edició de la Nit de la Cultura es farà a l’Auditori de Manacor

La XXXV edició de la Nit de la Cultura se celebrarà el pròxim dissabte 11 de desembre a l'Auditori de Manacor, segons ha anunciat la institució juntament amb l'Obra Cultural Balear, aquest dimecres en una roda de premsa. Enguany és «especialment important», ha explicat el president de l'entitat, Josep de Luis, perquè l'acte enceta la programació preparada per al 60è aniversari de l'OCB, i que se celebrarà durant el 2022.

Manacor destaca per ser «capital la cultura i alguns dels nostres artistes també seran presents a la gala», ha dit el batle de Manacor, Miquel Oliver; és per això que ha «agraït» a l'OCB l'actitud de «descentralitzar la cultura». Per la seva banda, la coordinadora de l'Obra Cultural Balear, Aina Vidal, ha expressat «la il·lusió» que suposa per a l'entitat celebrar la Nit de la Cultura en un lloc com l'Auditori de Manacor, que compta amb una llarga trajectòria i és una de les sales amb més programació de Mallorca.

Un altre a fet a destacar és que durant la gala, també es farà l'entrega dels Premis 31D, els quals reten homenatge a la Diada de Mallorca; «la setmana que vinent s'anunciaran els guardonats», ha explicat Vidal. Tot això és una mostra que tant l'ajuntament com l'entitat treballen plegats per la «llengua, la cultura i el país», ha celebrat de Luis.

A més a més, també han avançat alguns dels artistes que actuaran a l'esdeveniment com el grup Cabot, la cantautora i compositora Joana Gomila o el duet Marta Elka i Antoni Pastor, entre altres. Les entrades ja estan a la venda al web TiquetIB, amb un preu de 5 €, per a socis, i 10 €, per a no socis; l'acte començarà a les 19 h.