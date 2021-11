[VÍDEO] The Tyets guanya amb 'El ratolí' el XIV Premi Miquel Martí i Pol a la millor poesia musicada

El duet mataroní de trap'n'rap The Tyets ha guanyat la 14a edició del Premi Miquel Martí i Pol a la millor poesia musicada en català per 'El ratolí', de l'escriptor i poeta Enric Larreula. El guardó, atorgat pel Celler Vall-Llach i dotat amb 5.000 euros i una escultura de Josep Bofill, s'ha fet públic aquest dilluns a càrrec del jurat presidit per Lluís Llach amb el poeta i rapsoda Eduard Escoffet, l’actriu Sílvia Bel, el director de l'SGAE a Catalunya, Ramon Muntaner; el someller de Can Roca, Josep Roca, i el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau.



Els mataronins Oriol de Ramon 'Derra' i Xavier Coca 'Jotes', The Tyets, varen compondre amb gran èxit el disc col·lectiu per a públic familiar, Animalari urbà (Luup Records, 2021), fruit d’un encàrrec de les escoles La Bressola de la Catalunya Nord. The Tyets va triar, de la trentena de poemes del llibre d’Enric Larreula Animalari (Cruïlla, 2007), els que millor s’adaptaven al seu estil. 'El ratolí', interpretat amb el Cor Bressola, va ser una de les cinc peces del disc elegides per Lluís Llach entre les 25 semifinalistes.

The Tyets expliquen que varen conèixer l'Enric Larreula «abans de començar el disc. 'El ratolí' és el primer tema del disc Animalari urbà i també el clip de presentació. De fet, és la primera cançó que vam fer i també la nostra preferida. Té un ritme que enganxa des del principi. Amb un so de guitarres i 'bombo-caixa' que recorda les produccions disco-funk, però amb elements trencadors propis del gènere urbà. Al nostre parer, 'El ratolí' és la que té més marxa!».

Per la seva banda, la musicació de Vicent Andrés Estellés, 'Ací em pariren i ací estic', a càrrec de Clara Poch i Marçal Calvet, i inclosa al disc Fortuna (Segell Microscopi, 2021), ha rebut un accèssit, consistent en una ampolla doble màgnum d'Embruix. El duet de Sant Celoni relata que l'origen d'aquesta peça es remunta «al 2013, a un hostal de Burjassot, on fèiem l’estança durant una gira pel País Valencià. L’amo ens va advertir que l’únic de bo de la població era la paella i Estellés». Del poeta, explica la formació, que els agrada «la seva simplicitat, sinceritat i mirada gairebé agrícola del procés descriptiu. I sobretot com destapa el pes i l’evidència de les coses que donen sentit a la vida».

La resta de finalistes han estat 'Si parlo dels teus ulls' de Miquel Martí i Pol, a càrrec del valencià Carles Caselles; 'Rosa als llavis' de Joan Salvat-Papasseit, a càrrec de l'artista Neisha, de Sant Pere de Ribes i Sitges; i 'Catarsi' d'Anna Fernández, a càrrec de la cantautora terrassenca Nunu Garcia Duran. El darrer any s’han publicat i presentat al Certamen Terra i Cultura 402 poemes i els més adaptats han estat Joan Salvat-Papasseit (27), Miquel Martí i Pol (17), Enric Larreula (12) i Enric Casasses (10), a més de poetes com Maria-Mercè Marçal, Clementina Arderiu i Caterina Albert.