Pensar i analitzar Menorca

Dues de les novetats importants de les editorials mallorquines són dos assajos sobre la realitat de Menorca. Es tracta del llibre de Nel Martí 'El somni menorquí(nista). Antecedents i aspiracions del menorquinisme polític' editat per Lleonard Muntaner dins la col·lecció de l'Obra Cultural Balear 'Terra d'Argensa'. I del volum

de Guillem López Casasnovas i Alfons Méndez Vidal, 'Relat de l’economia menorquina' editat per Documenta Balear.

El somni menorquí(nista). Antecedents i aspiracions del menorquinisme polític

Nel Martí

«A vosaltres avui us dic, amics meus, que malgrat les dificultats d’avui i demà, jo encara tinc un somni». Aquesta és la frase més identificativa del discurs de Martin Luther King durant la Marxa pels Drets Civils a Washington, el 28 d’agost del 1963. Salvant totes les distàncies, la frase de Luther King serveix també per identificar el més essencial del moviment sociopolític menorquí de lluita pels drets civils i polítics anomenat menorquinisme polític: el somni. Un somni que no és d’ara, sinó que ve de lluny, i que cal conèixer i reinventar per fer que algun dia el somni menorquinista esdevengui també el somni menorquí, és a dir, d’una majoria àmplia de la població que estima i viu a Menorca. Aquest és l’objectiu del llibre: recopilar i revisar les fonts del menorquinisme polític d’ahir per tal de repensar i dissenyar els reptes del menorquinisme polític del futur.

Joan Manel Martí i Llufriu, també conegut com a Nel Martí, (Ciutadella, 1967) és un professor, escriptor i polític menorquí.

És llicenciat en Ciències Biològiques i professor de matemàtiques a l'Institut d'Ensenyament Secundari M. Àngels Cardona de Ciutadella. Ha publicat varis llibres i escriu habitualment en la premsa menorquina i balear. Escriu principalment assaig i reflexió política. Es defineix com a agnòstic i laïcista. Políticament es defineix com a menorquinista d'esquerres, ecologista i sobiranista. És activista LGTBI.

Va ser secretari general del Partit Socialista de Menorca entre 1997 i 1999, i coordinador general de Més per Menorca entre 2017 i 2019. De l'any 1999 al 2003 va ser regidor d'Educació a l'Ajuntament de Ciutadella (on va impulsar el Projecte Educatiu de Ciutat), i del 2003 al 2007 va exercir les responsabilitats de director insular, primer, i de conseller després, de Cultura, Educació i Joventut del Consell Insular de Menorca. També ha estat diputat del Parlament de les Illes Balears entre els anys 2011 i 2019.

Relat de l’economia menorquina

Guillem López Casasnovas i Alfons Méndez Vidal

Amb una narrativa senzilla, en aquest volum dos estudiosos de la realitat menorquina ofereixen la seva visió de la situació actual de l’economia de l’illa, tot proposant vies per fomentar el benestar social. Alfons Méndez intenta superar el debat del model econòmic, tot defensant que els diferents sectors influeixen en les dades de creixement. D’aquesta manera, remarca la importància de factors habitualment negligits, com el declivi industrial o la punxada de la bombolla immobiliària, i també les rèmores d’una oferta turística obsoleta. Guillem López Casasnovas, pel seu costat, emfatitza la rellevància per al progrés econòmic d’elements no estrictament materials, com el capital social, i reivindica els efectes positius a llarg termini de la conservació del patrimoni, tant el material, el territori, com l’immaterial, d’una manera marcada la llengua i la cultura, pel seu paper en la cohesió social. En tots dos casos es conclou amb l’advertiment de l’amenaça que suposa la hipertròfia de les activitats turístico-immobiliàries i la necessitat d’aprofitar les transformacions socioeconòmiques i tecnològiques per emprendre la renovació dels sectors econòmics per al millor futur de l’illa.

Guillem López Casasnovas

(Ciutadella, 1955) és llicenciat en Dret i en Economia. Doctor per la Universitat de York, catedràtic des de 1982 de la Universitat Pompeu Fabra, conseller del Banc d'Espanya (2005-2017), col·legiat de mèrit del Col·legi d’Economistes de Catalunya, president de l’Associació Mundial d’Economia de la Salut, membre de la Reial Academia de Medicina i de l’Institut d’Estudis Catalans; especialitzat en l’economia pública, política social, política fiscal, gestió pública i l’economia de la salut. Ha estat distingit amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Ramon Llull, així com amb diversos guardons nacionals i internacionals. Pertany a diversos consells editorials de revistes especialitzades i ha publicat més d’un centenar d’articles en revistes científiques.

Alfons Méndez Vidal

(Maó, 1967) es llicencià en Ciències Econòmiques a la UB el 1990 i n’obtingué el doctorat, per la UIB, el 2008. Ha estat professor de la Universitat Pompeu Fabra i la UIB. Actualment exerceix com a interventor d’Administració local. És membre de l’Institut Menorquí d’Estudis. Els seus temes d’investigació són l’agricultura de Menorca, la història econòmica empresarial i el turisme. El 2003 fou guardonat amb el VI Premi d’Investigació Ciutat de Maó. És autor de llibres, com ara La situació econòmica i social del camp de Menorca (1992) i A la recerca del paradís. Història del turisme de Menorca (2017). Ha publicat articles acadèmics en revistes locals i nacionals, i col·labora d’una manera habitual en la premsa local.