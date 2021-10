Gabriel Ensenyat guanya un premi Octubre amb l'obra 'Fuster i els mallorquins. El debat identitari a la Mallorca tardofranquista'

Aquest dissabte s'ha celebrat a València la cinquantena edició dels Premis Octubre. Enguany s'ha recuperat la celebració de la gala de lliurament dels premis, després de dos anys de no haver-se'n fet. l'any 2020 no es va poder fer a causa de la pandèmia i el 2019 es va suspendre com a protesta per la sentència de l'1 d'Octubre.

Enguany s'ha fet la gala presencial amb una cerimònia al Palau de l'Exposició de València i ha inclòs la reivindicació de la figura de Joan Fuster i de la unitat de la llengua. La cerimònia ha comptat amb una forta presència de personalitats de la cultura i la política, entre els quals hi havia autoritats com el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

També hi ha assistit el president de l'Obra Cultural Balear, Josep de Luis i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha recollit un dels premis i ha exigit a les autoritats que facin efectiva la reciprocitat entre TV3 i À Punt i ha reivindicat els Països Catalans.

Premis

El Premi Joan Fuster d'Assaig l'ha guanyat Gabriel Ensenyat per 'Fuster i els mallorquins. El debat identitari a la Mallorca tardofranquista', una obra que compara la societat mallorquina i la valenciana durant el franquisme. El jurat n'ha valorat «l'enfocament original del tractament en comparar similituds i diferències entre totes dues societats, la mallorquina i la valenciana i com el franquisme va tractar d'anul·lar-ne la identitat».

En la categoria de poesia, el Premi Vicent Andrés Estellés ha estat per a Ricard Ripoll per 'Fènix', un poemari que aborda el suïcidi. Segons el jurat, «es tracta d'un llibre colpidor i estremidor construït amb poemes que indaguen en la brutalitat del suïcidi», amb una escriptura que «connecta la literatura catalana amb els corrents europeus del segle XXI».

En teatre, les obres 'Retrat de Juan Piqueras realitzat per Josep Renau', de Pedro Montalbán-Kroebel i Antonio Cremades; i 'Procés a Margarida Porete', de Rafael Fabregat, han obtingut exaequo el Premi Pere Capellà de teatre.

De 'Procés a Margarida Porete', el jurat n'ha dit que «recupera una figura històrica femenina fidel als seus principis i clau per a entendre el final de l'edat mitjana». I, sobre 'Retrat de Juan Piqueras realitzat per Josep Renau', n'ha destacat que, rescatant la figura del crític i cinematògraf comunista, ens col·loca «entre el terror feixista de la guerra d'Espanya i un món d'avui on la història importa poc».

El Premi Andròmina de Narrativa, que ha rebut 99 originals, ha quedat desert. En 50 anys, el guardó de narrativa només havia quedat desert tres vegades i aquest any ha estat la quarta.

L'acte ha acabat amb la interpretació de 'La Muixeranga'.