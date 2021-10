Miquel Brunet presenta el seu nou disc, 'L'homme des Baléares', a Madrid, Lisboa i Bunyola

El músic i productor bunyolí Miquel Brunet presentarà el seu nou disc, banda sonora de la restaurada pel·lícula de cinema mut 'La réponde du destin', a Madrid, Lisboa i Bunyola.

Brunet actuarà a Madrid, en la seu de la Filmoteca Espanyola, el proper 27 d'octubre i a Lisboa en la Cinemateca Portuguesa, el 26 de novembre. A més, el 28 de novembre participarà en el XXXII Festival de Música de Bunyola.

'L'homme des Baléares' és el nom del nou disc, una suite per a piano que Brunet va composar per a la banda sonora de la pel·lícula 'La réponde du destin'. La pel·lícula, dirigida per André Hugon, es va estrenar a l'Estat espanyol amb el títol 'El jefe político' i es va rodar, entre altres llocs, a Bunyola en 1924.

'La réponde du destin'

Mentre la pandèmia s'acarnissa amb la població, l'advocat i polític Lepopoldo Quintana fa tripijocs per aconseguir el que vol. Amb xantatges i maniobres tèrboles, és nomenat diputat per les Balears, després ministre i, finalment, president del Consell de Ministres. L'odi que s'acumula al seu voltant arriba al punt que acaba sent abandonat per tothom, fins i tot per la seva amant. Aquest és l'argument de la pel·lícula francesa 'La réponde du destin'. I no, que ningú pensi que es tracta d'un film actual: André Hugon el va rodar entre el 1921 i el 1925. L'any 1924 el rodatge es va traslladar a Mallorca –a Palma i Bunyola– i es va estrenar l'any 1926. Més enllà que sigui mut i en blanc i negre, l'actualitat de la seva trama s'estén fins als nostres dies i demostra que el present tampoc no és tan innovador com es podria pensar.

«Haver de posar música a una pel·lícula muda és un repte, perquè no hi ha diàlegs i has d'estar reforçant contínuament la imatge», explica Brunet. Segons el músic, la complexitat augmenta perquè essent una pel·lícula tan antiga no és possible tenir el feedback del director respecte de la música ni comentar la feina amb ell. Malgrat que el pensament inicial va ser fer música de l'època, Brunet es va decidir finalment per unes composicions més actuals després de comprovar «les coincidències amb l'actualitat».

En canvi, la instrumentació sí que es relaciona amb aquella època. A més d'haver fet música per a piano -com el que acompanyava les pel·lícules mudes de l'època–, Brunet també ha fet servir el Theremin, un dels primers instruments electrònics, el qual va ser creat el 1920 per l'inventor rus Léon Theremin. «Ens connecta amb aquella època, ja que es va inventar només uns quants anys abans del rodatge de la pel·lícula», remarca Brunet.

El film d'André Hugon es basa en una novel·la de José María Carretero que es va publicar l'any 1923, i que fa referència a la situació política espanyola d'abans de la dictadura de Primo de Rivera.