El tribut més íntim a Toni Morlà, aquest dissabte al Jardí del Museu del Fang

El Jardí del Museu del Fang, a Sa Cabaneta, acollirà aquest dissabte a les 12 hores 'Pot ser Morlà', un viatge per les cançons del cantautor mallorquí de la mà del guitarrista Damià Timoner i el músic Martí Llabrés. La proposta és un repàs de la discografia del poeta, cantautor i músic Toni Morlà, que va viure els darrers anys de la seva vida a Marratxí. Morlà compta amb una extensa trajectòria musical, iniciada a finals dels anys setanta i que es va estendre fins al 2006, amb el seu darrer disc, Pot ser demà.

Llabrés ha explicat que el concert neix de la profunda admiració que l'equip de producció té per Morlà. «Sense dubte no va tenir el reconeixement general que hauria merescut envida», afegeix. «Toni Morlà sonava de veritat, amb un to sempre afinat, amb una guitarra càlida, unes melodies lluminoses, sentides i honestes, que t'arribaven per evocadores, senzilles, precioses...».

«Crida l'atenció que ja als anys 70 Morlà cantava la nostàlgia per la Mallorca més idíl·lica. La Mallorca dels molins, dels pescadors de canya, dels pagesos que llauraven encara sense tractor, dels mallorquins que van haver d'emigrar per trobar un futur millor, dels humils personatges als quals donava veu com n'Alfons el loter, mestre Pep, o l'amo en Macià».

Per què aquest espectacle?

Ara més que mai, té sentit girar la mirada cap enrere per veure aquesta Mallorca que a poc a poc ha canviat i no tornarà, potser idealitzada pel pas del temps. La Mallorca rural, preturística, la que descrivia Santiago Russinyol al llibre L'illa de la calma i que tan bé suggereix Toni Morlà en les seves cançons. El concert vol redescobrir i fer valdre les bellíssimes cançons d'amor, de bressol, de vida, de nostàlgia, tot recordant la inspiració i l'imaginari de Toni Morlà a través de la veu del cantant Martí Llabrés, acompanyat per la guitarra de Damià Timoner.