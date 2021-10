L’IEB celebra els 50 anys amb una gala a Es Baluard que comptarà amb les actuacions d’artistes de les Balears

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) commemora els 50 anys de la seva fundació amb una gala que tendrà lloc aquest diumenge, a partir de les 19 hores, a l'Aljub d'Es Baluard.

L'acte està concebut com un homenatge a la llengua i la cultura de les Illes Balears i comptarà amb actuacions de poesia, dansa, música, art i teatre i s'obrirà amb els parlaments de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol; el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, i el director gerent de l’IEB, Mateu Malondra.

La nòmina d'artistes que actuarà durant la gala inclou la ballarina i coreògrafa Catalina Carrasco; els músics i cantants Antoni Vaquer, Joana Gomila, Laia Vallés, Lina Tur, Llorenç Prats i Marco Mezquida; els poetes Biel Mesquida, Bartomeu Ribes, Maria Teresa Ferrer i Llucia Palliser; l'actor Rodo Gener i els responsables d'un videomapatge Dalumen Lab, Mites Colom, Javier Cadavieco i Julie Reier.

L'artista Bernardí Roig és l'autor de la imatge dels 50 anys de l'IEB, així com de la portada de l'edició de Temps de poesia. Els poetes insulars en la seva veu, exemplars que es lliuraran als assistents a la gala.

L'acte podrà seguir-se en línia a través de la web d'IB3.

La història de l'IEB començà l'any 1971 quan l'extinta Diputació Provincial de les Balears va crear una entitat que es dedicàs als estudis sobre l'arxipèlag; el repte era prou ambiciós i obeïa a la necessitat d'aglutinar sota un paraigua institucional alguns dels estudis i investigacions més rellevants de l'època. La institució es va estructurar en quatre seccions —Investigació i Documentació, Humanitats, Ciències i Defensa de la Natura—, totes les energies es canalitzaren finalment cap a les Humanitats, àmbit que a hores d'ara esdevé la seva raó de ser i vocació irrenunciable.

L'IEB ha esdevingut un organisme capdavanter en l'objectiu de fer de les Illes Balears un mercat cultural viu i estructurat, fomentant alhora la internacionalització sectorial, la investigació i la creació en l'àmbit de la música, la literatura, les arts escèniques, les arts visuals i els estudis de la nostra Comunitat, tot fent costat a un sector necessitat com pocs d'estabilitat i professionalització. Aquest, juntament amb la defensa i la promoció de la llengua catalana, constitueixen els eixos principals o coordenades a través dels quals s'articula un complex, però eficient mecanisme de feina, l'objectiu final del qual no és altre que donar suport i orientació als usuaris que requereixen els seus serveis. Els perceptors són molts i variats, quasi tants com la diversa i rica oferta creativa que la nostra terra posa a l'abast de tot aquell que s'hi vulgui apropar, sense condicions ni prejudicis previs.

Al llarg d'aquests 50 anys, l'IEB ha assolit fites com la celebració de les Jornades d'Estudis Històrics Locals; l'assistència i participació en la Fira del Llibre de Frankfurt (2017), dedicada a la cultura catalana; la participació en les fires de Tàrrega, Arco i Mercat de Música Viva de Vic; la posada en marxa i consolidació de la Fira B! de música i arts escèniques, vertader vaixell insígnia de l'IEB, o la presència de les editorials de les Illes Balears a la Setmana del Llibre en Català de Barcelona. Tot això, evidentment, sense oblidar la important contribució a la defensa i la promoció de la llengua catalana, amb una variada oferta de possibilitats per aprendre català, que s'adapta a les necessitats dels ciutadans de les Illes Balears i que inclou tant cursos com centres d'autoaprenentatge o formació en línia. En aquest mateix context s'ha de destacar la recuperació, l'any 2019, de la Càtedra Ramon Llull de la UIB, dedicada als estudis del més il·lustre dels nostres savis i escriptors.