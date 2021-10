Torna el PalmaFolk a Palma aquest divendres

La regidoria de Cultura ha presentat aquest dimecres el PalmaFolk d'enguany que arrenca aquest divendres. Es tracta d'un cicle que posa en valor la música d'arrel i que inclourà quatre concerts d'aquí al gener.

Gatzara Quartet arriba aquest divendres al Teatre Mar i Terra de Palma a les 20 hores. «En un món cada vegada més globalitzat i interconnectat, les músiques i cultures populars i tradicionals esdevenen un eix vertebrador i de canvi dinàmic de la societat, tant pel seu paper de reconeixement i projecció identitari, com pel seu poder integrador d'aquelles persones nouvingudes que, al seu torn, aporten les seves pròpies músiques i cultures a la societat d'acollida«, ha dit el tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera.

La música Gnawa té les seves arrels al Marroc, l'imperi mandinga, Mali i altres països de l'Àfrica occidental, i va ser portada pels esclaus arribats al Marroc que varen viatjar amb la seva herència musical i les seves creences, la mescla de les quals es va convertir en cerimònies de tràngol per a curar i sanar l'ànima. Gatzara Quartet incorpora tota aquesta tradició a les músiques d'herència africana que varen germinar als Estat Units, el Jazz, el Funk, i el Groove en general, que són amanits amb les melodies de vents provinents de diversos llocs del món, i les lletres en àrab enriquides amb les llengües ancestrals dels Fula, Bambra i Haussa.

El segon dels concerts tendrà lloc divendres 3 de desembre a la mateixa hora i també al Mar i Terra de Palma. Serà La Gravetat de Coulomb, música popular catalana de nova creació. La formació parteix dels sons tradicionals com el flabiol, l'acordió diatònic o el clarinet baix, però no defuig jugar amb altres sonoritats tot incorporant instruments de percussió, pedals o noves harmonies que ens hi permetin empatitzar en ple segle XXl. Així doncs, els pasdobles, balls plans, boleros o rumbes prenen de nou el protagonisme amb un so cuidat i cru a la vegada permetent sentir l'essència del que ballaven els nostres avis però, sense la pols dels anys.

Dia 23 de desembre serà el torn de la cançó popular mallorquina. Posidònia canta nadales, a la mateixa hora i al mateix escenari. Posidònia és una proposta musical que pren com a punt de partida la música popular de les Illes Balears. És un viatge, entre el conegut i la sorpresa, que sura a l'infinit musical entre el folk i la música mediterrània fins a arribar a cançons de creació pròpia i poesia musicada. L'objectiu d'aquest grup és mantenir viva la música pròpia de les Illes, respectar les seves arrels i donar-la a conèixer a tot el món, però, amb un enfocament actual, renovador, creatiu i contemporani. En aquest concert la banda mallorquina liderada per la cantant, compositora i violinista MartaElka, ens presenta "Sonen les campanes!" el seu projecte per a compartir Nadal a través de la música i les nadales.

Taifa, rock fusió flamenc-Marroc, tanca el cicle el 21 de gener. Els mallorquins Taifa interpreten la seva música on fusionen flamenc amb músiques del Magreb partint del so dels instruments tradicionals. És, sense cap mena de dubte, una de les propostes més genuïnes del panorama musical actual, i probablement, de les més desconegudes de la nostra illa, donat que s'han prodigat més en escenaris i festivals del Marroc.

El PalmaFolk també inclou tallers professionals dirigits a músics. Seran els dies 18 i 25 de novembre i 2 i 9 de desembre de 2021. 'Xeremies: manipulació i afinació de l'inxa de les xeremies' a càrrec de Càndid Trujillo. I 'Los sonidos posibles: una guia per a la producció musical', a càrrec de Diego Andrés Iribe "Simone Cv".