Jordi Maíz: «A l'ensenyament hi ha un gran buit i desconeixement del patrimoni històric, artístic i cultural»

Entrevista amb el professor Jordi Maíz, promotor de la petició que es recuperi l'assignatura 'Història i Cultura de les Illes Balears'.

Jordi Maíz és professor de secundària i ha detectat en el currículum un gran buit en el coneixement de la història i cultura de les Balears, per això ha posat en marxa una petició perquè es recuperi l'assignatura 'Història i Cultura de les Illes Balears'.

Per quin motiu has posat en marxa la petició per a la recuperació de l'assignatura 'Història i Cultura de les Illes Balears'?

Els motius són diversos, però el principal és que dins l'etapa escolar obligatòria, fins als 16 anys, i a la postobligatòria, no hi ha cap matèria específica sobre la Història o la Cultura de les Illes Balears. Això genera, any rere any, un gran buit i desconeixement del patrimoni històric, artístic, arqueològic i cultural. La conservació i valoració d'aquest passat únic i irrepetible és feina de totes. Crec que no podem viure d'esquena a la civilització talaiòtica, a les diverses conquestes illenques, a les grans i petites fites històriques o a les particularitats dels territoris. Si ningú fa aquesta feina, ningú no pot demanar molt a la gent que visita les Illes. No podem permetre que tot quedi com un decorat més pels visitants de l'illa en forma d'attrezzo, el nostre desconeixement i fins i tot la desaparició és qüestió de temps.

De moment la proposta ha estat ben acollida per la resta de docents?

L'acollida per part del professorat i departaments de Geografia i Història crec que ha estat molt positiva. A hores d'ara, més de 400 docents especialistes en la matèria han signat la petició i uns 35 departaments de totes les illes s'hi han manifestat a favor. La demanda, sembla que té un bon suport per part del professorat implicat.

I per part de les institucions?

Per part de les institucions no tenim resposta, fa uns anys vaig fer una iniciativa similar i la resposta va arribar per la premsa, no se'n van ni dignar a contactar personalment amb mi. Així que ara no sé si tenen o no voluntat.

Creus que seria molt complicat tornar a impartir aquesta assignatura? S'hauria de preparar els professors?

Crec que no, sembla que la nova normativa LOMLOE permet certa autonomia i que també a la redacció dels continguts curriculars i al seu desplegament hi ha espai per incloure la matèria i els materials.

La major part dels professionals estan molt preparats i tenen força coneixements per impartir aquesta assignatura. Cal pensar que molts dels professors i professores de les Balears tenen formació complementària o són especialistes en etapes i fets concrets. Només caldria ordenar uns mínims. També crec que la incorporació dels continguts generaria un nou interès i noves formacions relacionades amb la Història i la Cultura de les Illes Balears.

L'assignatura s'impartiria igual i tendria els mateixos continguts a totes les Illes?

Jo no sóc qui ha de dir com seria l'assignatura i com seria a cada illa. En teoria ja hi ha gent a l'administració que s'encarrega d'aquestes feines. En el meu cas pens que el contingut ha d'estar i que les particularitats territorials, històriques i illenques són prou interessants per a compartir-les. La qüestió clau és incorporar la matèria amb una assignatura pròpia o amb continguts específics i prou clar a les matèries que ara negocien el seu currículum, els mínims i els objectius.

La proposta preveu que s'imparteixi a batxillerat. Creus que es podria introduir ja a Primària o ESO?

L'assignatura Història i Cultura de les illes Balears era una optativa de Primer de Batxillerat. Eren quatre hores a la setmana i la seva opcionalitat generava entre els alumnes un gran interès. Al llarg de l'etapa escolar no hi ha cap matèria específica pròpia on es despleguin aquests continguts. Pens que si hi ha opcions, ara mateix també seria força interessant fer feina a Primària i a ESO amb temàtiques similars. Cal pensar que ja hi ha un bon grapat de professors i professores que fan feina per projectes, àmbits o per altres formes d'agrupament on l'arqueologia, la cultura, les tradicions són ben presents. Val la pena.