Arranca la 19a edició de la FIET, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears

Després de la difícil edició 2020, quan la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears es va adaptar –com totes les trobades del sector de les arts escèniques- a la normativa per la crítica situació sanitària; la FIET arranca aquest dijous 14 d’octubre amb totes les forces. La Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears torna en el seu format habitual, i se celebrarà fins al diumenge 17 d'octubre a Vilafranca de Bonany, recuperant els espectacles de carrer, i amb una bona aposta pels espectacles de sala que ompliran Vilafranca de bon teatre, famílies i moltes ganes d’aprendre i gaudir d’una selecció exhaustiva d’obres.

Espectacle inaugural

Entre els espectacles destacats, hi ha el retorn de l'aclamat Guillem Albà amb 'Jaleiu' de la Cia Guillem Albà & La Marabunda, una obra que ha rebut el Premi Públic Fira Tàrrega, el Premi Públic Mostra d'Igualada i el Premi Públic Fira de Titelles de Lleida i que serà l'espectacle inaugural de la FIET 2021, aquest dijous 14 d'octubre, a les 21 hores.

Espectacles de carrer

Com és lògic, el format d'enguany s'adapta a les circumstàncies sanitàries vigents, la qual cosa fa que no es duran a terme espectacles itinerants encara que sí que es faran nou espectacles a diversos espais públics de Vilafranca, a l'aire lliure, amb reserva prèvia de seient i sense cost.

La FIET, tornant a una certa normalitat, acollirà professionals, companyies i programadors de les arts escèniques tant de les Balears com de l'Estat espanyol i també internacionals. Tots els assistents podran gaudir d'una oferta única i específicament dirigida al públic familiar.

L'oferta teatral, seleccionada amb criteris de qualitat i innovació, engloba des de dansa contemporània, teatre d'objectes i documental, màgia, instal·lacions musicals, circ, trap i molts altres gèneres que gaudiran des dels més petits als més grans.

En total, es representaran una 40a d'espectacles de 38 companyies referents en el món de les arts escèniques. 18 d'elles de quilòmetre zero, de les Balears; 11 vengudes de Catalunya, quatre del País Basc, tres del País Valencià, una de Múrcia i una de Galícia.

La FIET 2021 compta amb companyies de reconegut prestigi fora de les Balears com Maduixa Teatre amb "Migrare", Festuc Teatre amb "La llàntia meravellosa" o Campi qui pugui amb "Camí a l'escola". També es promocionen les obres fetes a les Balears com les de la Cia Mariantònia Oliver, la Cia Tro del campió mundial de baldufa, Guillem Vizcaíno, la Cia Moviments, Noctàmbuls, Hotel Iocandi o Lletra Encantada, entre molts altres.

Enguany també es recuperen les Jornades Professionals, orientades a donar un espai de trobada amb tres activitats: el taller d'acompanyament dirigit a companyies balears, amb Soledad Gallardo, "Linternas en la noche" un taller impulsat per COFAE (Coordinadora de fires d'arts escèniques de l'Estat Espanyol) amb la metodologia d'acompanyament professional aplicada a projectes escènics, amb Roberto Ramos de León i, per acabar, un taller coordinat per l'Associació professional de Teatre per a tots els públics (TTP), "Espai sonor en les arts escèniques" amb Antoni Tolmos i Marc Espinosa.

La FIET és organitzada per Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Balears amb el suport de l'Ajuntament de Vilafranca; la Cofae; el Ministeri de Cultura; la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura; l'Institut d'Estudis Baleàrics i el departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca.