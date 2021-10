[VÍDEO] Baaldo presenta el nou senzill i videoclip 'Magaluf'

«What is the burgling of a bank to the founding of a bank?» «Què és robar un banc comparat amb fundar un banc?» va deixar escrit Bertolt Brecht. Som incapaç de ser més precís. Ni més concís.

La relació entre els bancs i els clients ha estat sempre desigual. Els bancs han robat, estafat, extorquit i practicat usura amb els clients. No només això. Amb els depòsits dels clients, els bancs especulen, assassinen, provoquen guerres, misèria i fam.