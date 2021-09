Un gran acte cultural a Alcúdia clourà la commemoració dels 500 anys de Germanies

El passat 7 de febrer de 2021, 500 anys després de l'esclat de la Germania mallorquina, es va produir un acte simbòlic sense precedents: tots els municipis de l'illa realitzaren simultàniament una lectura en homenatge a la lluita agermanada per a mantenir viva la seva memòria. De llavors ençà, reconeixements oficials, actes populars i publicacions editorials han emergit sense aturall.

Per a finalitzar aquest any tan reivindicatiu, la comissió cívica organitza un «gran acte cultural que comptarà amb la conducció de Clara Fontanet, amb l'acompanyament inigualable de la nostra cultura popular i amb l'estrena inèdita del tràiler del documental». A l'acte, hi participaran els Glosadors de Mallorca, Biel Majoral i Tomeu Quetgles i Biel Font amb 'Agermanats'.

Serà el divendres 15 d'octubre a l'Auditori d'Alcúdia, a les 19.30 hores, i s'hi podrà assistir gratuïtament amb reserva prèvia mitjançant aquest enllaç.