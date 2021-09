Les Coves del Drac retran homenatge a Berlanga en el centenari del seu naixement

Les Coves del Drac de Porto Cristo acolliran el dissabte 2 d'octubre un homenatge al director de cinema José Luis García Berlanga en el centenari del seu naixement, que s'ha celebrat durant tot l'any 2021 arreu de l'Estat. La delegació de Turisme de l'Ajuntament de Manacor ha col·laborat amb l'organització d'aquest esdeveniment, que consistirà en la projecció de la pel·lícula El Verdugo en pantalla gran a l'interior de les Coves del Drac, un dels escenaris on es va rodar la cinta.

La delegada de Turisme, Maria Antònia Truyols, acompanyada del productor executiu de l'homenatge, Juan Carlos Caro, han presentat aquest dilluns de matí als mitjans de comunicació els detalls de l'esdeveniment. «Perquè fos el més lluït possible, aquest homenatge havia de fer-se, sí o sí, a les Coves del Drac», ha assegurat Truyols, qui ha afegit que «des de la delegació de Turisme no volíem deixar passar aquesta oportunitat, ja que consideram que es tracta d'un projecte importantíssim que dóna resposta al turisme de cinema, un tipus de turisme cada vegada més en auge i que consisteix a visitar llocs on s'han rodat pel·lícules emblemàtiques».

L'homenatge Berlanga & Mallorca tendrà lloc el dissabte 2 d'octubre a les 19 hores a les Coves del Drac i comptarà amb Antonio Resines i Anabel Alonso com a presentadors de la gala. Abans de la projecció de la pel·lícula El verdugo, els assistents també podran gaudir del curtmetratge El anónimo Caronte, rodat el 2007 i dirigit pel mallorquí Toni Bestard, un documental que relata l'experiència de Joan Ferrer, un ancià de 80 anys que participà com a actor de repartiment al rodatge d'El verdugo en la famosa seqüència rodada a les Coves. Juan Carlos Caro ha confirmat que la família de José Luis Berlanga i la Junta de l'Acadèmia del Cinema espanyol assistiran a l'acte.

Aquest esdeveniment forma part de l'homenatge que Juan Carlos Caro ha organitzat a Mallorca i que també tendrà Palma com a escenari. «Ha estat una feina dura preparada els darrers tres mesos. Enguany celebram el centenari de Berlanga i els homenatges es van succeint arreu d'Estat», ha explicat el productor executiu. Caro ha valorat l'Ajuntament de Manacor i les Coves del Drac per la seva col·laboració i ha agraït a Maria Antònia Truyols la seva feina com a interlocutora amb la propietat de les Coves per poder acollir aquesta projecció. «És un luxe poder projectar El verdugo en un escenari internacionalment conegut, a pantalla gegant, en el lloc on va ser rodada fa prop de seixanta anys. El marc és únic i no crec que hi hagi un homenatge que superi a aquest a tot l'Estat», ha assegurat.

Juan Carlos Caro començà la seva trajectòria professional el 1983 com ajudant de producció amb José Luis García Berlanga en el rodatge de La vaquilla. Posteriorment, va treballar com a cap de producció a Todos a la cárcel, i com a director de producció a Blasco Ibáñez, la novela de su vida. «Per a mi aquest homenatge és la manera més perfecta de tancar el cercle: vaig començar la meva carrera professional amb Berlanga i la tanc també amb ell», ha conclòs.